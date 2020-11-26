Sky Sport Italia: «Рома» уволила двух сотрудников за лишнюю замену в матче со «Специей»

Или эти двое сотрудников без ведома главного тренера делали лишнюю замену?
«Рома» сделала оргвыводы после нарушения регламента в матче Кубка Италии против «Специи» (0:3). Уволены два сотрудника.
Римляне сделали шесть замен вместо разрешенных пяти.
- После финального свистка была зафиксирована победа «Специи» со счетом 4:2.
- В сентябре 2020 года «Рома» получила техническое поражение в матче Серии А против «Вероны» в связи с неправомерным выходом на поле Амаду Диавара.
- «Рома» в Серии А идет в зоне Лиги чемпионов.