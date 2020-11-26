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    Sky Sport Italia: «Рома» уволила двух сотрудников за лишнюю замену в матче со «Специей»

    «Рома» сделала оргвыводы после нарушения регламента в матче Кубка Италии против «Специи» (0:3). Уволены два сотрудника.

    Римляне сделали шесть замен вместо разрешенных пяти.

    • После финального свистка была зафиксирована победа «Специи» со счетом 4:2.
    • В сентябре 2020 года «Рома» получила техническое поражение в матче Серии А против «Вероны» в связи с неправомерным выходом на поле Амаду Диавара.
    • «Рома» в Серии А идет в зоне Лиги чемпионов.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7629

      Hektor 84 1 час назад

      Или эти двое сотрудников без ведома главного тренера делали лишнюю замену?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7629

      Hektor 84 1 час назад

      Так а что им во время игры не кому было подсказать что они делают шестую замену?

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