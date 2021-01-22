«Роме» присудили техническое поражение в Кубке Италии из-за лишней замены

Результат матча 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Специей» (2:4) аннулирован.

Суд наказал римскую команду техническим поражением со счетом 3:0 за нарушение регламента.

Во время игры тренерский штаб «Ромы» сделал шесть замен при разрешенных пяти.

Для столичного клуба это второе техническое поражение в текущем сезоне. В сентябре это произошло по итогам матча с «Вероной». Тогда участвовавший в игре полузащитник Амаду Диавара был неправильно включен в заявку на сезон.