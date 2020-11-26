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    «Роме» присудили техническое поражение в Кубке Италии из-за лишней замены

    Результат матча 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Специей» (2:4) аннулирован.

    Суд наказал римскую команду техническим поражением со счетом 3:0 за нарушение регламента.

    Во время игры тренерский штаб «Ромы» сделал шесть замен при разрешенных пяти.

    Для столичного клуба это второе техническое поражение в текущем сезоне. В сентябре это произошло по итогам матча с «Вероной». Тогда участвовавший в игре полузащитник Амаду Диавара был неправильно включен в заявку на сезон.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10299

      DeStar 32 минуты назад

      ну все-равно проиграли, а вот если бы выиграла рома 2-4 ,вот было бы не приятно)

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