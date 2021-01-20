Кубок Италии. «Рома» вылетела из турнира, проиграв «Специи» в 1/8 финала

«Рома» уступила «Специи» в матче 1/8 финала Кубка Италии и вылетела из турнира.

«Рома» заканчивала матч вдевятером. В дополнительное время в течение 40 секунд красную карточку получили два игрока римлян – вратарь Пау Лопес и защитник Джанлука Манчини.

Кубок Италии. 1/8 финала

Рома – Специя – 2:4 (1:2, 2:2, 2:2)

Голы: 0:1 – Галабинов (с пенальти), 6; 0:2 – Сапонара, 15: 1:2 – Пеллегрини (пенальти), 43; 2:2 – Мхитарян, 73; 2:3 – Верде, 107; 2:4 – Сапонара, 119.

Удаления: Манчини, 92; Лопес, 92 – нет.

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