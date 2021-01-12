Ибрагимович впервые с ноября вышел в стартовом составе «Милана»

В эти минуты «Милан» принимает «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии (0:0, первый тайм).
В стартовом составе хозяев вышел 39-летний Златан Ибрагимович. Шведский форвард появился на поле с первых минут впервые с 22 ноября 2020 года – тогда в матче с «Наполи» (3:1) он получил мышечную травму и был заменен в концовке встречи.
- Три дня назад Ибрагимович впервые появился на поле после травмы. Швед вышел на замену в матче 17-го тура Серии А с «Торино» (2:0).
- В текущем сезоне форвард забил 11 голов и сделал два ассиста в десяти матчах.
Источник: Бомбардир.ру