Ибрагимович впервые с ноября вышел в стартовом составе «Милана»

В эти минуты «Милан» принимает «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии (0:0, первый тайм).

В стартовом составе хозяев вышел 39-летний Златан Ибрагимович. Шведский форвард появился на поле с первых минут впервые с 22 ноября 2020 года – тогда в матче с «Наполи» (3:1) он получил мышечную травму и был заменен в концовке встречи.