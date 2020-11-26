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    Ибрагимович впервые с ноября вышел в стартовом составе «Милана»

    В эти минуты «Милан» принимает «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии (0:0, первый тайм).

    В стартовом составе хозяев вышел 39-летний Златан Ибрагимович. Шведский форвард появился на поле с первых минут впервые с 22 ноября 2020 года – тогда в матче с «Наполи» (3:1) он получил мышечную травму и был заменен в концовке встречи.

    • Три дня назад Ибрагимович впервые появился на поле после травмы. Швед вышел на замену в матче 17-го тура Серии А с «Торино» (2:0).
    • В текущем сезоне форвард забил 11 голов и сделал два ассиста в десяти матчах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2021 22:55
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