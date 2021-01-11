Левандовски – второй футболист в истории с 20 голами после 15 туров Бундеслиги

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 15-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (2:3).

Для 32-летнего футболиста это 20-й гол в текущем розыгрыше турнира.

Поляк стал вторым игроком, которому удалось после 15 туров Бундеслиги иметь в своем активе 20 забитых мячей.

Левандовски повторил достижение экс-нападающего «Баварии» Герда Мюллера, установленное в сезоне-1968/69.

Левандовски в последних шести сезонах Бундеслиги забивает 20+ голов

Левандовски – пятый игрок, забивший 182 гола в Бундеслиге за один клуб