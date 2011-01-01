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    Левандовски – второй футболист в истории с 20 голами после 15 туров Бундеслиги

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 15-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (2:3).

    Для 32-летнего футболиста это 20-й гол в текущем розыгрыше турнира.

    Поляк стал вторым игроком, которому удалось после 15 туров Бундеслиги иметь в своем активе 20 забитых мячей.

    Левандовски повторил достижение экс-нападающего «Баварии» Герда Мюллера, установленное в сезоне-1968/69.

    Левандовски в последних шести сезонах Бундеслиги забивает 20+ голов

    Левандовски – пятый игрок, забивший 182 гола в Бундеслиге за один клуб

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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