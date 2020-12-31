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    Левандовски – пятый игрок, забивший 182 гола в Бундеслиге за один клуб

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 15-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (2:3).

    Для 32-летнего футболиста это 182-й гол в составе мюнхенской команды в играх Бундеслиги.

    Поляк стал пятым игроком, который смог достичь указанной бомбардирской отметки, выступая за один клуб.

    До Левандовски подобное удавалось только Ульфу Кирстену (182 гола, «Байер»), Клаусу Фишеру (182, «Шальке»), Юппу Хайнкесу (195, «Боруссия» Менхенгладбах) и Герду Мюллеру (365, «Бавария»).

    Левандовски в последних шести сезонах Бундеслиги забивает 20+ голов

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    Источник: Gracenote Live

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