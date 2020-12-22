Гомес хочет перейти из «Аталанты» в «Милан» или «Интер»

Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес, вероятнее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно, пишет Goal.
У футболиста испортились отношения с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. В матче предпоследнего тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» специалист попросил аргентинца поменять привычную позицию на поле и сместиться на правый фланг полузащиты, однако игрок отказался. Это стало одной из причин конфликта с тренером.
Нападающий хочет перейти в «Милан» либо «Интер», также на него претендуют «ПСЖ» и «Лацио».
- В этом сезоне Серии А Гомес сыграл 10 матчей, забив четыре мяча и сделав два ассиста.
- Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
- Рыночная стоимость форварда – 15 миллионов евро.
Источник: Goal.com