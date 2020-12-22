Каррера покинул АЕК

АЕК объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Массимо Каррерой.

«Клуб благодарит Массимо Карреру за его вклад в нашу команду и желает ему всяческих успехов в продолжении тренерской карьеры», – говорится в заявлении.

Каррера известен по работе в «Спартаке». В сезоне-2016/17 он привел москвичей к победе в РПЛ.