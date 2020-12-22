Каррера покинул АЕК

АЕК объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Массимо Каррерой.
«Клуб благодарит Массимо Карреру за его вклад в нашу команду и желает ему всяческих успехов в продолжении тренерской карьеры», – говорится в заявлении.
Каррера известен по работе в «Спартаке». В сезоне-2016/17 он привел москвичей к победе в РПЛ.
- АЕК в 12 матчах набрал 24 очка и занимает четвертое место в таблице греческой Суперлиги, отставая от лидера на 8 очков.
- После после поражения от «Панатинаикоса» (1:2) Каррера заявил, что готов покинуть команду, если футболисты считают его ответственным за неудачные результаты команды.
- Специалист возглавлял АЕК с декабря 2019 года. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Греции в прошлом сезоне.
Источник: Официальный сайт АЕКа