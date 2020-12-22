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Каррера покинул АЕК

22 декабря 2020, 19:34
20

АЕК объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Массимо Каррерой.

«Клуб благодарит Массимо Карреру за его вклад в нашу команду и желает ему всяческих успехов в продолжении тренерской карьеры», – говорится в заявлении.

Каррера известен по работе в «Спартаке». В сезоне-2016/17 он привел москвичей к победе в РПЛ.

  • АЕК в 12 матчах набрал 24 очка и занимает четвертое место в таблице греческой Суперлиги, отставая от лидера на 8 очков.
  • После после поражения от «Панатинаикоса» (1:2) Каррера заявил, что готов покинуть команду, если футболисты считают его ответственным за неудачные результаты команды.
  • Специалист возглавлял АЕК с декабря 2019 года. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Греции в прошлом сезоне.

Источник: Официальный сайт АЕКа
Греция. Суперлига АЕК Каррера Массимо
Комментарии (20)
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altezzik
1608654952
Я ни на что не намекаю... но...
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Skull_Boy
1608654985
Давай обратно в Спартак Массимо, ты сильно как нужен и тем более кухню знаешь
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derrik2000
1608655804
Информация с Телеграм-канала "Инсайды от Карпа" для тех, кто просто таки жаждет его снова в Спартаке увидеть: "Это случилось — Массимо опять выгнали. По информации греческого Карпа специально для Вас, ностальгирующие вы мои — Карреру таки уволили из АЕКа. Причина - ужасные результаты команды в конце года, плохую игру в обороне, постоянную ротацию состава и плохие отношение с игроками. Решение принял лично владелец клуба Мелиссанидис, который еще недавно поддерживал Массимо. Однако даже его терпение лопнуло после ничьих с «Олимпиакосом» и особенно «Волосом». Это стало последней каплей и решение было принято, по моим данным, вчера вечером. UPD: Каррера потерял связь с командой, поругался с лидерами и те написали письмо владельцу клуба с просьбой решить эту проблему. Клуб уже ищет замену итальянцу и главный кандидат на место Массимо — Хименес, который трижды до этого возглавлял AEK." Ничего не напоминает??? Там тоже, видимо, Глушаков с Д. Комбаровым, в перерывах между матчами "Химок" и "Крыльев Советов" соответственно, ТАЙНО пробирались в Грецию и, переодевшись в форму АЕКа, склоняли игроков команды к бунту против карьеркина. А что??? С них, Глушакова и Д. Комбарова, станется! ))))))))))))))))))
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_Marqella_
1608656457
Что же вы спартаковцы такие глупые, ни чего не получится у Карреры в Спартаке,это же очевидно...Те успехи заложил Аленичев и Титов а Массимо ими ловко воспользовался...Ну получит он нынешний Спартак и что делать будет,к чемпионству приведёт??? Вам бы с такой игрой в пятёрку попасть...
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BRO_football
1608658864
Желаю всего плохого Спартаку, поэтому пусть Каррера не возвращается)))
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zigbert
1608660373
Момент вроде бы подходящий. Однако появление Массимо в Спартаке маловероятно. Федун не пойдет на это.
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rash1959
1608661059
С нынешним руководством РПЛ, судейского корпуса и тухлой ситуацией вокруг всего российского футбола никакой самоуважающий себя зарубежный тренер не приживётся здесь, сожрут с потрохами. Менять надо голову, тогда "рыба" сама выживет. Сегодняшняя ситуация - путь в никуда.
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vladimir-7
1608661424
Не Каррера привел команду к чемпионству в России, а команда Федуна привела Карреру к славе, которую он сейчас профукал в АЕКе.
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JTherry
1608662724
уволили и уволили, такова тренерская судьба... в Спартаке его ждать не стоит: и состав другой, и показал себя в Греции без ОПГ Ромашки...
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ySS
1608665632
Похоже и в Греции у Карреры появилась опг...
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