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    Каррера покинул АЕК

    АЕК объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Массимо Каррерой.

    «Клуб благодарит Массимо Карреру за его вклад в нашу команду и желает ему всяческих успехов в продолжении тренерской карьеры», – говорится в заявлении.

    Каррера известен по работе в «Спартаке». В сезоне-2016/17 он привел москвичей к победе в РПЛ.

    • АЕК в 12 матчах набрал 24 очка и занимает четвертое место в таблице греческой Суперлиги, отставая от лидера на 8 очков.
    • После после поражения от «Панатинаикоса» (1:2) Каррера заявил, что готов покинуть команду, если футболисты считают его ответственным за неудачные результаты команды.
    • Специалист возглавлял АЕК с декабря 2019 года. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Греции в прошлом сезоне.

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    Источник: Официальный сайт АЕКа

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии15
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      Рейтинг: +14701

      vladimir-7 1 минуту назад

      Не Каррера привел команду к чемпионству в России, а команда Федуна
      привела Карреру к славе, которую он сейчас профукал в АЕКе.

      0
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      Рейтинг: +3203

      rash1959 7 минут назад

      С нынешним руководством РПЛ, судейского корпуса и тухлой ситуацией вокруг всего российского футбола никакой самоуважающий себя зарубежный тренер не приживётся здесь, сожрут с потрохами. Менять надо голову, тогда "рыба" сама выживет. Сегодняшняя ситуация - путь в никуда.

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      Рейтинг: +81579

      zigbert 19 минут назад

      Момент вроде бы подходящий. Однако появление Массимо в Спартаке маловероятно. Федун не пойдет на это.

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      Рейтинг: +589

      Dizgen 31 минуту назад

      Атутти аванти

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      Рейтинг: +9865

      ilichkadr > Dizgen 25 минут назад

      Всё новое это хорошо забытое старое. Лозунг "Массимо верим!" актуален, но что скажет мадам Зарема?

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      Рейтинг: +9106

      BRO_football 44 минуты назад

      Желаю всего плохого Спартаку, поэтому пусть Каррера не возвращается)))

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      Рейтинг: +325

      Smoking_dog 1 час назад

      Лёня , не тупи!!!!

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      Рейтинг: +2313

      _Marqella_ 1 час назад

      Что же вы спартаковцы такие глупые, ни чего не получится у Карреры в Спартаке,это же очевидно...Те успехи заложил Аленичев и Титов а Массимо ими ловко воспользовался...Ну получит он нынешний Спартак и что делать будет,к чемпионству приведёт??? Вам бы с такой игрой в пятёрку попасть...

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      Рейтинг: +13577

      derrik2000 1 час назад

      Информация с Телеграм-канала "Инсайды от Карпа" для тех, кто просто таки жаждет его снова в Спартаке увидеть:

      "Это случилось — Массимо опять выгнали.
      По информации греческого Карпа специально для Вас, ностальгирующие вы мои — Карреру таки уволили из АЕКа. Причина - ужасные результаты команды в конце года, плохую игру в обороне, постоянную ротацию состава и плохие отношение с игроками.
      Решение принял лично владелец клуба Мелиссанидис, который еще недавно поддерживал Массимо. Однако даже его терпение лопнуло после ничьих с «Олимпиакосом» и особенно «Волосом». Это стало последней каплей и решение было принято, по моим данным, вчера вечером.

      UPD: Каррера потерял связь с командой, поругался с лидерами и те написали письмо владельцу клуба с просьбой решить эту проблему. Клуб уже ищет замену итальянцу и главный кандидат на место Массимо — Хименес, который трижды до этого возглавлял AEK."

      Ничего не напоминает???
      Там тоже, видимо, Глушаков с Д. Комбаровым, в перерывах между матчами "Химок" и "Крыльев Советов" соответственно, ТАЙНО пробирались в Грецию и, переодевшись в форму АЕКа, склоняли игроков команды к бунту против карьеркина.
      А что???
      С них, Глушакова и Д. Комбарова, станется! ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +10320

      Persona_non_Grata 1 час назад

      ЖДЕМ !!!

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      Рейтинг: +2081

      swot1205 1 час назад

      Даешь Спартак!!!!!!!! Ждем, верим, надеемся

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