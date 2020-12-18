Kicker: «Шальке» уволил главного тренера. Команда не побеждает в Бундеслиге с января

Главный тренер «Шальке» Мануэль Баум покинул занимаемый пост, сообщает Kicker.
По информации источника, сегодня руководство клуба приняло решение об отставке 41-летнего специалиста.
На временной основе «Шальке» возглавил Хуб Стевенс, который стал тренером этой команды в четвертый раз в карьере.
- «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.
- Команда не побеждает в чемпионате с 17 января 2020 года.
- Безвыигрышная серия уже насчитывает 28 матчей – 10 ничьих и 18 поражений.
Источник: Kicker