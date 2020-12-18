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  • Kicker: «Шальке» уволил главного тренера. Команда не побеждает в Бундеслиге с января

Kicker: «Шальке» уволил главного тренера. Команда не побеждает в Бундеслиге с января

18 декабря 2020, 13:36
2

Главный тренер «Шальке» Мануэль Баум покинул занимаемый пост, сообщает Kicker.

По информации источника, сегодня руководство клуба приняло решение об отставке 41-летнего специалиста.

На временной основе «Шальке» возглавил Хуб Стевенс, который стал тренером этой команды в четвертый раз в карьере.

  • «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.
  • Команда не побеждает в чемпионате с 17 января 2020 года.
  • Безвыигрышная серия уже насчитывает 28 матчей – 10 ничьих и 18 поражений.

Источник: Kicker
Германия. Бундеслига Шальке-04 Стевенс Хуб Баум Мануэль
Комментарии (2)
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ZEVS71
1608290204
А вот куда Тедеско намылился
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