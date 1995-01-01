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    Kicker: «Шальке» уволил главного тренера. Команда не побеждает в Бундеслиге с января

    Главный тренер «Шальке» Мануэль Баум покинул занимаемый пост, сообщает Kicker.

    По информации источника, сегодня руководство клуба приняло решение об отставке 41-летнего специалиста.

    На временной основе «Шальке» возглавил Хуб Стевенс, который стал тренером этой команды в четвертый раз в карьере.

    • «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.
    • Команда не побеждает в чемпионате с 17 января 2020 года.
    • Безвыигрышная серия уже насчитывает 28 матчей – 10 ничьих и 18 поражений.

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    Источник: Kicker

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +606

      ZEVS71 2 часа назад

      А вот куда Тедеско намылился

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      Рейтинг: +10961

      Cules2013 > ZEVS71 1 час назад

      Да нафиг ему это проблемное днище, которое, скорее всего вылетит из Лиги, а если и нет, то придётся жопу рвать полсезона, чтобы спастись. Тедеско отработает контракт до конца, т.е. до лета, а потом будет смотреть нормальные варианты.

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