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    Результаты жеребьевки европейского отбора к ЧМ-2022

    Сегодня в Цюрихе состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

    Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

    Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

    Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

    Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

    Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония;

    Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия;

    Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

    Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

    Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;

    Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

    • Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
    • Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
    • К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +59

      Veselovskyi 8 минут назад

      итог группы так и будет:Группа H: 1Хорватия, 2Словакия, 3Россия, Словения, Кипр, Мальта;)))

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      Рейтинг: +3014

      Ганнибал Лектор 13 минут назад

      Кипр, Мальта и страны советского лагеря. Если из такой группы не выходить, то и не хрен делать на чемпионате Мира

      0
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      Рейтинг: +4071

      polt 19 минут назад

      Группа не смертельная, не реально конечно, но за второе место есть шанс побороться. Может и повезет, хотя известно как наша сборная просерает шансы. Но и в стыках будут проблемы. Короче, ЧМ вероятнее всего пройдет без нашего участия.

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      Рейтинг: +5119

      Lester84 28 минут назад

      Ох уж эта Словения))) Бьюсь об заклад - Космос-Стас повторит Марибор 2009))

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      Рейтинг: +750

      serglider > Lester84 18 минут назад

      Как пить дать! Стас мастак обосраться со сборной в самый неподходящий момент, в заключительном, все решающем матче)))

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      Рейтинг: +1071

      Bozigit 1 час назад

      Повезло

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      Рейтинг: +1673

      alll-333 > Bozigit 58 минут назад

      кому?

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      Рейтинг: +750

      serglider > alll-333 24 минуты назад

      Явно не нам))) Потерять очки можем в игре с любой командой, даже с Кипром и Мальтой))) Последние стопудово будут играть в "автобус", ну, а как мы сыграли с Молдавией наверное еще помните? Первое что нужно сделать, что бы успешно пройти отбор - это быстрее выпнуть чабана из сборной)))

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      Рейтинг: +712

      lysenkoff 1 час назад

      Почему Французы каждый год с Украинцами попадаются? :DDD
      Есть прям боевые группы, это радует)

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      Рейтинг: +1673

      alll-333 > lysenkoff 58 минут назад

      потому что с нашими разводят

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      Рейтинг: +750

      serglider > lysenkoff 21 минуту назад

      Ну, мы часто играли с Лихтенштейном в отборах))) Хохлы с французами выйдут из группы, так что им грех жаловаться!

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