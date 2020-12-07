Результаты жеребьевки европейского отбора к ЧМ-2022

Сегодня в Цюрихе состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония;

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия;

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.