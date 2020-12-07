Результаты жеребьевки европейского отбора к ЧМ-2022

Сегодня в Цюрихе состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.
Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония;
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия;
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
- Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
- Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
- К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.
Источник: «Бомбардир»