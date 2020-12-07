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Результаты жеребьевки европейского отбора к ЧМ-2022

7 декабря 2020, 20:52
17

Сегодня в Цюрихе состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония;

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия;

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

  • Квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
  • Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
  • К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.

Источник: «Бомбардир»
Европа Португалия Испания Италия Франция Бельгия Дания Нидерланды Хорватия Англия Германия Россия Украина Беларусь
Комментарии (17)
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lysenkoff
1607363699
Почему Французы каждый год с Украинцами попадаются? :DDD Есть прям боевые группы, это радует)
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Bozigit
1607363758
Повезло
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Lester84
1607365726
Ох уж эта Словения))) Бьюсь об заклад - Космос-Стас повторит Марибор 2009))
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polt
1607366261
Группа не смертельная, не реально конечно, но за второе место есть шанс побороться. Может и повезет, хотя известно как наша сборная просерает шансы. Но и в стыках будут проблемы. Короче, ЧМ вероятнее всего пройдет без нашего участия.
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Ганнибал Лектор
1607366676
Кипр, Мальта и страны советского лагеря. Если из такой группы не выходить, то и не хрен делать на чемпионате Мира
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Veselovskyi
1607366922
итог группы так и будет:Группа H: 1Хорватия, 2Словакия, 3Россия, Словения, Кипр, Мальта;)))
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zigbert
1607369919
Все группы ровные. Правда график игр получается уплотненным.
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Argon
1607370302
Соперники по зубам. И по ним же двинуть могут . Все будет зависеть как сами играть будем.
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Кинстифа
1607394745
Нам как обычно не попадаются очень сильные соперники за последние годы, но наша сборная и тут может облажаться без проблем)))
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