⚽ Завершился 17-й тур РПЛ. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» разгромили соперников, ЦСКА потерял очки

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур
Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Ин Бом, 3; 1:1 – Игнатьев, 17; 2:1 – Миранчук (с пенальти), 69; 3:1 – Игнатьев, 86.
Удаление: нет – Игнатьев, 47.
Спартак (Москва) – Тамбов – 5:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ларссон, 27; 2:0 – Понсе, 64; 2:1 – Онугха, 65; 3:1 – Ларссон, 83; 4:1 – Жиго, 87; 5:1 – Понсе, 90+2.
Краснодар – Ротор (Волгоград) – 5:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Ари, 14; 2:0 – Ари, 41 (с пенальти); 3:0 – Сулейманов, 43; 4:0 – Классон, 85; 5:0 – Классон, 90 (с пенальти).
Удаления: нет – Понсе, 30 (вторая ж.к.).
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (4:0)
Голы: 1:0 – Азмун, 17; 2:0 – Азмун, 22; 3:0 – Дзюба, 30 (с пенальти); 4:0 – Сантос, 44; 5:0 – Азмун, 76 (с пенальти); 5:1 – Шаболин, 82.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Андрич, 70.
Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Фомин, 45.
ЦСКА (Москва) – Химки – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Влашич, 40; 1:1 – Кухарчук, 47; 1:2 – Мирзов, 51; 2:2 – Шкурин, 54.
Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Дуганджич, 31; 2:0 – Юсупов, 45+3.