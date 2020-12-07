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    ⚽ Завершился 17-й тур РПЛ. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» разгромили соперников, ЦСКА потерял очки

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ин Бом, 3; 1:1 – Игнатьев, 17; 2:1 – Миранчук (с пенальти), 69; 3:1 – Игнатьев, 86.

    Удаление: нет – Игнатьев, 47.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Тамбов – 5:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ларссон, 27; 2:0 – Понсе, 64; 2:1 – Онугха, 65; 3:1 – Ларссон, 83; 4:1 – Жиго, 87; 5:1 – Понсе, 90+2.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Ротор (Волгоград) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Ари, 14; 2:0 – Ари, 41 (с пенальти); 3:0 – Сулейманов, 43; 4:0 – Классон, 85; 5:0 – Классон, 90 (с пенальти).

    Удаления: нет – Понсе, 30 (вторая ж.к.).

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 17; 2:0 – Азмун, 22; 3:0 – Дзюба, 30 (с пенальти); 4:0 – Сантос, 44; 5:0 – Азмун, 76 (с пенальти); 5:1 – Шаболин, 82.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Андрич, 70.

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Фомин, 45.

    ЦСКА (Москва) – Химки – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Влашич, 40; 1:1 – Кухарчук, 47; 1:2 – Мирзов, 51; 2:2 – Шкурин, 54.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дуганджич, 31; 2:0 – Юсупов, 45+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2020 23:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 8 декабря 2020, 05:41

      Плодовитый на голы тур вышел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 8 декабря 2020, 00:22

      химки сейчас на ходу, а кое-кто даже волков обыграть не смог

      0
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      Рейтинг: +19130

      Cleaner 7 декабря 2020, 16:06

      Сочи настолько неприятен как клуб, что буду болеть за Ахмат.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2020, 14:12

      0:2 и Ахмат выше паровоза.

      0
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      Рейтинг: +17937

      paracetamol 7 декабря 2020, 12:46

      Сочи пора выигрывать!

      2
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      Рейтинг: +19130

      Cleaner > paracetamol 7 декабря 2020, 16:08

      Потому что Сочи = Зенит-2? :)

      1
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 7 декабря 2020, 12:14

      и как сочи сыграет с ахматом в этой самой кристально-честной лиге в мире???

      0
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      Рейтинг: +8889

      GoLenaStop 5 декабря 2020, 20:39

      Гости, вы что, все сговорились?!
      Или мы чего-то важного не знаем?
      Ауеть!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3575

      CSKA57 5 декабря 2020, 20:01

      Очень результативный тур!

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