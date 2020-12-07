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  • ⚽ Завершился 17-й тур РПЛ. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» разгромили соперников, ЦСКА потерял очки

⚽ Завершился 17-й тур РПЛ. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» разгромили соперников, ЦСКА потерял очки

7 декабря 2020, 23:10
7

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ин Бом, 3; 1:1 – Игнатьев, 17; 2:1 – Миранчук (с пенальти), 69; 3:1 – Игнатьев, 86.

Удаление: нет – Игнатьев, 47.

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Тамбов – 5:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ларссон, 27; 2:0 – Понсе, 64; 2:1 – Онугха, 65; 3:1 – Ларссон, 83; 4:1 – Жиго, 87; 5:1 – Понсе, 90+2.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Ротор (Волгоград) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ари, 14; 2:0 – Ари, 41 (с пенальти); 3:0 – Сулейманов, 43; 4:0 – Классон, 85; 5:0 – Классон, 90 (с пенальти).

Удаления: нет – Понсе, 30 (вторая ж.к.).

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Азмун, 17; 2:0 – Азмун, 22; 3:0 – Дзюба, 30 (с пенальти); 4:0 – Сантос, 44; 5:0 – Азмун, 76 (с пенальти); 5:1 – Шаболин, 82.

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Андрич, 70.

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фомин, 45.

ЦСКА (Москва) – Химки – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Влашич, 40; 1:1 – Кухарчук, 47; 1:2 – Мирзов, 51; 2:2 – Шкурин, 54.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дуганджич, 31; 2:0 – Юсупов, 45+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Ростов Динамо Рубин Краснодар Локомотив Арсенал Ахмат Тамбов Уфа Урал Химки Ротор Сочи
Комментарии (7)
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CSKA57
1607187700
Очень результативный тур!
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GoLenaStop
1607189952
Гости, вы что, все сговорились?! Или мы чего-то важного не знаем? Ауеть!
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Burtaze
1607332492
и как сочи сыграет с ахматом в этой самой кристально-честной лиге в мире???
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paracetamol
1607334387
Сочи пора выигрывать!
Ответить
vladimir-7
1607339564
0:2 и Ахмат выше паровоза.
Ответить
Вальдемар IV
1607376177
химки сейчас на ходу, а кое-кто даже волков обыграть не смог
Ответить
vka1970
1607395279
Плодовитый на голы тур вышел.
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