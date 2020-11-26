Уткин: «Отставки Черчесова быть не может, это смешно обсуждать»

Видеоблогер Василий Уткин убежден, что до Евро-2020 главный тренер сборной России Станислав Черчесов не покинет пост. В то же время есть информация о возможной его смене на Курбана Бердыева.

«Отставки Черчесова и быть не может, это даже обсуждать смешно. А чисто теоретически такой вариант возможен только в том случае, если он, выйдя из студии «Матч ТВ», продолжил бы разговаривать в том же духе, например, с Александром Дюковым. Но в этом случае все происходило бы иначе», – написал Уткин.