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    Уткин: «Отставки Черчесова быть не может, это смешно обсуждать»

    Видеоблогер Василий Уткин убежден, что до Евро-2020 главный тренер сборной России Станислав Черчесов не покинет пост. В то же время есть информация о возможной его смене на Курбана Бердыева.

    «Отставки Черчесова и быть не может, это даже обсуждать смешно. А чисто теоретически такой вариант возможен только в том случае, если он, выйдя из студии «Матч ТВ», продолжил бы разговаривать в том же духе, например, с Александром Дюковым. Но в этом случае все происходило бы иначе», – написал Уткин.

    • Черчесов тренирует команду с 2016 года.
    • Под его руководством россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира.
    • Бердыев на прошлой неделе выразил готовность вернуться к тренерской работе.

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    Источник: твиттер Василия Уткина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12000

      Garrincha58 10 минут назад

      он же памятник он навечно

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