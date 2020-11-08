⚽ РПЛ. ЦСКА играет с «Ростовом»; «Зенит» примет «Краснодар», «Динамо» – «Локомотив»

Сегодня, 8 ноября, 14-й тур РПЛ продолжается четырьмя матчами. Началась программа в Подмосковье, где играют «Химки» и «Рубин».

Затем ЦСКА начнет встречу против «Ростова».

Закроют тур одновременными матчами «Зенит» – «Краснодар» и «Динамо» – «Локомотив».

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Химки – Рубин (Казань)

8 ноября, 14:00 мск

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

8 ноября, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)

8 ноября, 19:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар

8 ноября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Уфа – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Терехов, 53; 1:1 – Андрич, (с пенальти), 86.

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Соболев, 6; 1:1 – Погребняк, 11; 1:2 – Соболев (с пенальти), 45+2; 2:2 – Аугустыняк, 60.

Арсенал (Тула) – Ротор (Волгоград) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Панченко, 5; 1:1 – Степанов, 62.

Удаления: нет – Байрыев, 37 (вторая ж.к.).

Тамбов – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тимофеев, 87.

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Турнирная таблица РПЛ