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    ⚽ РПЛ. ЦСКА играет с «Ростовом»; «Зенит» примет «Краснодар», «Динамо» – «Локомотив»

    Сегодня, 8 ноября, 14-й тур РПЛ продолжается четырьмя матчами. Началась программа в Подмосковье, где играют «Химки» и «Рубин».

    Затем ЦСКА начнет встречу против «Ростова».

    Закроют тур одновременными матчами «Зенит»«Краснодар» и «Динамо»«Локомотив».

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Химки – Рубин (Казань)

    8 ноября, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    8 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва)

    8 ноября, 19:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар

    8 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Уфа – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Терехов, 53; 1:1 – Андрич, (с пенальти), 86.

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Соболев, 6; 1:1 – Погребняк, 11; 1:2 – Соболев (с пенальти), 45+2; 2:2 – Аугустыняк, 60.

    Арсенал (Тула) – Ротор (Волгоград) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Панченко, 5; 1:1 – Степанов, 62.

    Удаления: нет – Байрыев, 37 (вторая ж.к.).

    Тамбов – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Тимофеев, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2020 16:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 8 ноября 2020, 16:43

      а в это время наша молодёжка по хоккею всю европу раком поставила

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