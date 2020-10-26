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    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Арсенал»

    Сегодня, 26 октября, состоится заключительный матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Идущий на третьем месте ЦСКА в Москве сыграет с тульским «Арсеналом», который занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула)

    26 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Сочи – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Лесовой, 11; 1:1 – Мевля, 22; 2:1 – Шиманьски, 26; 3:1 – Фомин, 55.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ерохин, 26; 1:1 – Деспотович, 43; 1:2 – Йевтич, 69.

    Краснодар – Спартак (Москва) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Понсе, 13; 0:2 – Мозес, 33; 1:2 – Сабуа, 59; 1:3 – Ларссон, 82.

    Удаления: Мартынович, 90+1 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Ротор (Волгоград) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фламарион, 19; 1:1 – Рыбчинский, 29; 1:2 – Понсе, 57.

    Урал (Екатеринбург) – Тамбов – 0:0

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мирзов, 90+1; 0:2 – Идову, 90+4.

    Удаления: Еременко, 71.

    Ахмат (Грозный) – Уфа – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бериша, 14 (с пенальти); 1:1 – Алиев, 57; 2:1 – Ильин, 68; 3:1 – Бериша, 77.

    Удаления: Семенов, 58.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    26.10.2020 09:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14449

      Skull_Boy 26 октября 2020, 13:04

      1-0

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +559

      KPCC-SPB 26 октября 2020, 11:10

      армейцы, покажите класс, пусть Семак поучится у Гончаренко как грамотно строить план на игру.

      4
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      Рейтинг: +21223

      derrik2000 26 октября 2020, 10:27

      Если бы любил делать ставки, то с учётом совершенно непредсказуемого развития событий в других матчах этого тура и частенько их результатов, поставил бы на ничью.
      И чуть-чуть поставил бы на победу Арсенала. ))

      -1
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 24 октября 2020, 12:50

      быки-поросята! сексуально...

      2
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