⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Арсенал»

Сегодня, 26 октября, состоится заключительный матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

Идущий на третьем месте ЦСКА в Москве сыграет с тульским «Арсеналом», который занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула)

26 октября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Сочи – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Лесовой, 11; 1:1 – Мевля, 22; 2:1 – Шиманьски, 26; 3:1 – Фомин, 55.

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Ерохин, 26; 1:1 – Деспотович, 43; 1:2 – Йевтич, 69.

Краснодар – Спартак (Москва) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Понсе, 13; 0:2 – Мозес, 33; 1:2 – Сабуа, 59; 1:3 – Ларссон, 82.

Удаления: Мартынович, 90+1 (вторая ж.к.) – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Ротор (Волгоград) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фламарион, 19; 1:1 – Рыбчинский, 29; 1:2 – Понсе, 57.

Урал (Екатеринбург) – Тамбов – 0:0

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мирзов, 90+1; 0:2 – Идову, 90+4.

Удаления: Еременко, 71.

Ахмат (Грозный) – Уфа – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бериша, 14 (с пенальти); 1:1 – Алиев, 57; 2:1 – Ильин, 68; 3:1 – Бериша, 77.

Удаления: Семенов, 58.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ