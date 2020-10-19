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    ⚽ Завершился 11-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов» одержали победы

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Караваев, 16; 2:0 – Ерохин, 24; 2:1 – Заика, 57; 3:1 – Сантос, 90+3.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Рубин (Казань) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кабелья, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Олссон, 52; 3:0 – Берг, 90+3; 3:1 – Старфельт, 90+5.

    Локомотив (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Крыховяк, 68.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Спартак (Москва) – 2:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мирзов, 48; 1:1 – Кокорин, 58 (с пенальти); 1:2 – Понсе, 63; 1:3 – Ларссон, 77; 2:3 – Идову, 85.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ротор (Волгоград) – Тамбов – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Карапетян, 57; 0:2 – Онугха, 83.

    Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ломовицкий, 36.

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кучаев, 50; 2:0 – Эджуке, 54; 2:1 – Моро, 57; 3:1 – Дивеев, 67.

    Удаления: нет – Евгеньев, 75 (вторая ж.к.)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хашимото, 24; 2:0 – Еременко, 90+3; 3:0 – Глебов, 90+6.

    Незабитый пенальти: Мелкадзе, 41.

    Удаления: нет – Швец, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    19.10.2020 08:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4

      leshhowwale 19 октября 2020, 08:22

      CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- https://rb.gy/4gdgsw

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      Рейтинг: +1640

      IVANRUS777 17 октября 2020, 14:25

      Сочи будет оказывать "отчаянное сопротивление" болотным хозяевам. Бомжепозорники.

      3
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      Рейтинг: +7041

      mamba9090909 > IVANRUS777 19 октября 2020, 10:26

      Слишком высоко себя поднял, болотный ХОЗЯИН.)))

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      Рейтинг: +210

      БогажКареры 17 октября 2020, 13:17

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
      Подсчет по схеме 5-3-2 :

      29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - 2 : 1
      12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - 3 : 1
      19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - 0 : 2
      26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - 0 : 2
      03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - 1 : 1
      17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
      24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
      31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?

      Победителю баттла - хрюприз (мангал)

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