⚽ Завершился 11-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов» одержали победы

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Караваев, 16; 2:0 – Ерохин, 24; 2:1 – Заика, 57; 3:1 – Сантос, 90+3.
Краснодар – Рубин (Казань) – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Кабелья, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Олссон, 52; 3:0 – Берг, 90+3; 3:1 – Старфельт, 90+5.
Локомотив (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Крыховяк, 68.
Химки – Спартак (Москва) – 2:3 (0:0)
Голы: 1:0 – Мирзов, 48; 1:1 – Кокорин, 58 (с пенальти); 1:2 – Понсе, 63; 1:3 – Ларссон, 77; 2:3 – Идову, 85.
Ротор (Волгоград) – Тамбов – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Карапетян, 57; 0:2 – Онугха, 83.
Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ломовицкий, 36.
ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Кучаев, 50; 2:0 – Эджуке, 54; 2:1 – Моро, 57; 3:1 – Дивеев, 67.
Удаления: нет – Евгеньев, 75 (вторая ж.к.)
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Хашимото, 24; 2:0 – Еременко, 90+3; 3:0 – Глебов, 90+6.
Незабитый пенальти: Мелкадзе, 41.
Удаления: нет – Швец, 78.