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    «МЮ» не оставляет попыток приобрести Комана

    «Манчестер Юнайтед» вернулся к варианту с трансфером вингера «Баварии» Кингсли Комана. Английский клуб хочет усилить правый фланг атаки и рассчитывает на приобретение француза после неудачных переговоров по Джейдону Санчо и Усману Дембеле.

    Манкунианцы пытались заполучить Комана в июле этого года – тогда мюнхенцы ответили отказом.

    • В текущем сезоне Бундеслиги Коман сыграл всего 18 минут.
    • Рыночная стоимость футболиста – 40 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Роба Доусона

    Футбольный корреспондент ESPN. Аудитория в твиттере - 105,9 тысяч читателей.

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