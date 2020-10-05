«МЮ» не оставляет попыток приобрести Комана

«Манчестер Юнайтед» вернулся к варианту с трансфером вингера «Баварии» Кингсли Комана. Английский клуб хочет усилить правый фланг атаки и рассчитывает на приобретение француза после неудачных переговоров по Джейдону Санчо и Усману Дембеле.

Манкунианцы пытались заполучить Комана в июле этого года – тогда мюнхенцы ответили отказом.