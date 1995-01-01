Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    «Бавария» не намерена продавать Комана в «Манчестер Юнайтед»

    Руководство «Баварии» дало понять заинтересованным клубам, что вингер Кингсли Коман не продается.

    Как сообщает глава футбольного отдела издания Sport Bild Кристиан Фальк, ранее мюнхенцы отклонили предложение «Манчестер Сити» о трансфере 24-летнего футболиста, а теперь отказали «Манчестер Юнайтед».

    • В текущем сезоне Коман провел за «Баварию» 35 матчей, забил семь голов и сделал семь ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 108,7 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78091
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru