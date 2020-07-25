«Бавария» не намерена продавать Комана в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Баварии» дало понять заинтересованным клубам, что вингер Кингсли Коман не продается.
Как сообщает глава футбольного отдела издания Sport Bild Кристиан Фальк, ранее мюнхенцы отклонили предложение «Манчестер Сити» о трансфере 24-летнего футболиста, а теперь отказали «Манчестер Юнайтед».
- В текущем сезоне Коман провел за «Баварию» 35 матчей, забил семь голов и сделал семь ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 108,7 тысячи подписчиков.