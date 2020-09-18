«Лейпциг» заинтересован в покупке Перишича

«Лейпциг» проявляет интерес к хорватскому полузащитнику «Интера» Ивану Перишичу.
Итальянский клуб готов отпустить 31-летнего вингера за 15 миллионов евро. Также не исключен вариант с арендой и прописанной опцией выкупа футболиста.
- Прошлый сезон Перишич провел на правах аренды в «Баварии». В 18 матчах Бундеслиги он забил четыре гола и отдал три ассиста.
- «Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (102,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.