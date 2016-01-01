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    «Лейпциг» заинтересован в покупке Перишича

    «Лейпциг» проявляет интерес к хорватскому полузащитнику «Интера» Ивану Перишичу.

    Итальянский клуб готов отпустить 31-летнего вингера за 15 миллионов евро. Также не исключен вариант с арендой и прописанной опцией выкупа футболиста.

    • Прошлый сезон Перишич провел на правах аренды в «Баварии». В 18 матчах Бундеслиги он забил четыре гола и отдал три ассиста.
    • «Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (102,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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