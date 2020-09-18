«Лейпциг» заинтересован в покупке Перишича

«Лейпциг» проявляет интерес к хорватскому полузащитнику «Интера» Ивану Перишичу.

Итальянский клуб готов отпустить 31-летнего вингера за 15 миллионов евро. Также не исключен вариант с арендой и прописанной опцией выкупа футболиста.