⚽ РПЛ. «Локомотив» играет с «Зенитом»; «Ахмат» примет ЦСКА, «Краснодар» – «Ростов»

Сегодня, 30 августа, завершается шестой тур РПЛ.
В первом матче дня «Уфа» сыграла вничью с «Динамо» (1:1). После началась встреча в Москве между «Локомотивом» и «Зенитом».
Затем «Ахмат» примет ЦСКА, а «Рубин» – «Тамбов».
«Краснодар» сыграет дома против «Ростова», а в другом городе Краснодарского края «Сочи» встретит «Урал».
Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
30 августа, 16:00 мск
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)
30 августа, 18:00 мск
30 августа, 18:00 мск
Краснодар – Ростов (Ростов -на-Дону)
30 августа, 20:00 мск
30 августа, 20:00 мск
Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Хлусевич, 36; 1:1 – Соболев, 41; 2:1 – Жиго, 45+1.
Химки – Ротор (Волгоград) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Муллин, 32; 1:1 – Ломовицкий, 56.
Уфа – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Н’Жи, 43; 1:1 – Жамалетдинов, 59.