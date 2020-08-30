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⚽ РПЛ. «Локомотив» играет с «Зенитом»; «Ахмат» примет ЦСКА, «Краснодар» – «Ростов»

30 августа 2020, 16:35
11

Сегодня, 30 августа, завершается шестой тур РПЛ.

В первом матче дня «Уфа» сыграла вничью с «Динамо» (1:1). После началась встреча в Москве между «Локомотивом» и «Зенитом».

Затем «Ахмат» примет ЦСКА, а «Рубин»«Тамбов».

«Краснодар» сыграет дома против «Ростова», а в другом городе Краснодарского края «Сочи» встретит «Урал».

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

30 августа, 16:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

30 августа, 18:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Тамбов

30 августа, 18:00 мск

Краснодар – Ростов (Ростов -на-Дону)

30 августа, 20:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Урал (Екатеринбург)

30 августа, 20:00 мск

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Хлусевич, 36; 1:1 – Соболев, 41; 2:1 – Жиго, 45+1.

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Ротор (Волгоград) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Муллин, 32; 1:1 – Ломовицкий, 56.

Уфа – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Н’Жи, 43; 1:1 – Жамалетдинов, 59.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар ЦСКА Ростов Динамо Спартак Рубин Сочи Ахмат Уфа Урал Арсенал Тамбов Ротор Химки
Комментарии (11)
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Sviro
1598699019
Сегодня очередь Спартака выигрывать. Да простит меня Арсенал, Спартаку - удачи!!
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БогажКареры
1598699366
Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 : 29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - ? 12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - ? 19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - ? 26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - ? 03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ? 17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ? 24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ? 31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ? Победителю баттла - хрюприз (мангал)
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portero
1598699443
посмотрим на свистков, их прессуют, но пока от этого не лучше. хотелось бы новые правила по ВАР с требование просмотра одного эпизода, если команда права то сохраняет право просмотра, если нет то утрачивает право до окончания игры...
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slavа0508
1598701678
Вопрос почему одним больше дают отдыхать другим меньше,,,,
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paracetamol
1598706369
Спартак (Москва) обыграет Арсенал (Тула) за счет левого пендаля. Можно не смотреть!
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Фк Спaртaк Москвa
1598798147
удачи локомотиву
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vsespartak01
1598799713
команды с ничьей!прекрасная ничья с обилием ударов мимо ворот !особенно зенит!
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ААМ
1598799750
Позор. Что эти клубы будут делать в ЛЧ
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Синитсосит
1598800931
зинид дно, как они будут играть в лиге чемпионов, днище питорское рулит
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GoLenaStop
1598814155
Ростсельмаш, Краснодар, - молодцы! Красиво и по-делу. Спасибо за игру!
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