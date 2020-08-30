⚽ РПЛ. «Локомотив» играет с «Зенитом»; «Ахмат» примет ЦСКА, «Краснодар» – «Ростов»

Сегодня, 30 августа, завершается шестой тур РПЛ.

В первом матче дня «Уфа» сыграла вничью с «Динамо» (1:1). После началась встреча в Москве между «Локомотивом» и «Зенитом».

Затем «Ахмат» примет ЦСКА, а «Рубин» – «Тамбов».

«Краснодар» сыграет дома против «Ростова», а в другом городе Краснодарского края «Сочи» встретит «Урал».

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

30 августа, 16:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

30 августа, 18:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Тамбов

30 августа, 18:00 мск

Краснодар – Ростов (Ростов -на-Дону)

30 августа, 20:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Урал (Екатеринбург)

30 августа, 20:00 мск

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Хлусевич, 36; 1:1 – Соболев, 41; 2:1 – Жиго, 45+1.

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Ротор (Волгоград) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Муллин, 32; 1:1 – Ломовицкий, 56.

Уфа – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Н’Жи, 43; 1:1 – Жамалетдинов, 59.

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