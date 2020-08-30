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    ⚽ РПЛ. «Локомотив» играет с «Зенитом»; «Ахмат» примет ЦСКА, «Краснодар» – «Ростов»

    Сегодня, 30 августа, завершается шестой тур РПЛ.

    В первом матче дня «Уфа» сыграла вничью с «Динамо» (1:1). После началась встреча в Москве между «Локомотивом» и «Зенитом».

    Затем «Ахмат» примет ЦСКА, а «Рубин»«Тамбов».

    «Краснодар» сыграет дома против «Ростова», а в другом городе Краснодарского края «Сочи» встретит «Урал».

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    30 августа, 16:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва)

    30 августа, 18:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Тамбов

    30 августа, 18:00 мск

    Краснодар – Ростов (Ростов -на-Дону)

    30 августа, 20:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Урал (Екатеринбург)

    30 августа, 20:00 мск

    Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Хлусевич, 36; 1:1 – Соболев, 41; 2:1 – Жиго, 45+1.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Ротор (Волгоград) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Муллин, 32; 1:1 – Ломовицкий, 56.

    Уфа – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Н’Жи, 43; 1:1 – Жамалетдинов, 59.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    30.08.2020 16:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 30 августа 2020, 22:02

      Ростсельмаш, Краснодар, - молодцы!
      Красиво и по-делу.
      Спасибо за игру!



      0
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      Рейтинг: -959

      Синитсосит 30 августа 2020, 18:22

      зинид дно, как они будут играть в лиге чемпионов, днище питорское рулит

      0
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 30 августа 2020, 18:02

      Позор. Что эти клубы будут делать в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 30 августа 2020, 18:01

      команды с ничьей!прекрасная ничья с обилием ударов мимо ворот !особенно зенит!

      0
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      Рейтинг: +795

      Фк Спaртaк Москвa 30 августа 2020, 17:35

      удачи локомотиву

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 29 августа 2020, 16:06

      Спартак (Москва) обыграет Арсенал (Тула) за счет левого пендаля. Можно не смотреть!

      2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 29 августа 2020, 14:48

      Сегодня победим 2-0.

      2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > Голубая устрица 29 августа 2020, 16:40

      Сегодня за роялем Спартак, все будет коки наки !

      3
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > silver29 29 августа 2020, 16:46

      Тебе не кажется твои заявления слишком уж самоуверенными ???

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 29 августа 2020, 14:47

      Вопрос почему одним больше дают отдыхать другим меньше,,,,

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 29 августа 2020, 14:10

      посмотрим на свистков, их прессуют, но пока от этого не лучше.
      хотелось бы новые правила по ВАР с требование просмотра одного эпизода, если команда права то сохраняет право просмотра, если нет то утрачивает право до окончания игры...

      1
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      Рейтинг: +210

      БогажКареры 29 августа 2020, 14:09

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА
      Подсчет по схеме 5-3-2 :

      29.08. 17:00 Спартак Москва - Арсенал Тула - ?
      12.09. 15:00 ЦСКА - Спартак Москва - ?
      19.09. 15:00 Рубин - Спартак Москва - ?
      26.09. 15:00 Тамбов - Спартак Москва - ?
      03.10. 15:00 Спартак Москва - Зенит - ?
      17.10. 15:00 Химки - Спартак Москва - ?
      24.10. 15:00 Краснодар - Спартак Москва - ?
      31.10. 16:00 Спартак Москва - Ростов - ?

      Победителю баттла - хрюприз (мангал)

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