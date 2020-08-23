РПЛ. «Уфа» играет с «Ростовом», «Спартак» в дерби примет «Локомотив»

В воскресенье, 23 августа, четвертый тур РПЛ продолжится двумя матчами.
«Уфа» принимает «Ростов», а «Спартак» в дерби сыграет с «Локомотивом».
Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
23 августа, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)
23 августа, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Подберезкин, 3.
Удаление: нет – Кайо, 54.
Химки – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Данилкин, 21; 1:1 – Ильин (с пенальти), 73; 1:2 – Тимофеев, 74.
Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Лесовой, 23; 2:0 – Лесовой (с пенальти), 73.
Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов – 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Дуглас Сантос, 41; 2:0 – Малком, 73, 3:0 – Ерохин, 68; 4:0 – Азмун, 74; 4:1 – Панченко, 85.
Ротор (Волгоград) – Сочи – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Бурмистров, 21; 1:1 – Муллин, 52; 1:2 – Бурмистров, 59.
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Бакаев, 37; 1:1 – Влашич, 39; 1:2 – Макаров, 90+2.