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    РПЛ. «Уфа» играет с «Ростовом», «Спартак» в дерби примет «Локомотив»

    В воскресенье, 23 августа, четвертый тур РПЛ продолжится двумя матчами.

    «Уфа» принимает «Ростов», а «Спартак» в дерби сыграет с «Локомотивом».

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону)

    23 августа, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва)

    23 августа, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Подберезкин, 3.

    Удаление: нет – Кайо, 54.

    Химки – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Данилкин, 21; 1:1 – Ильин (с пенальти), 73; 1:2 – Тимофеев, 74.

    Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лесовой, 23; 2:0 – Лесовой (с пенальти), 73.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дуглас Сантос, 41; 2:0 – Малком, 73, 3:0 – Ерохин, 68; 4:0 – Азмун, 74; 4:1 – Панченко, 85.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ротор (Волгоград) – Сочи – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бурмистров, 21; 1:1 – Муллин, 52; 1:2 – Бурмистров, 59.

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бакаев, 37; 1:1 – Влашич, 39; 1:2 – Макаров, 90+2.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    23.08.2020 17:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 августа 2020, 11:03

      Семак хоть бы второй состав на Тамбове опробовал, засидятся молодые на скамье и потеряют нужные качества. 5 замен можно, ну и вышли бы Зюба со товарищи на замену, если что не так пойдет. Нахр резерв иметь, если им не пользоваться!

      2
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > paracetamol 22 августа 2020, 11:21

      Серёга тебя услышал.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > ilichkadr 22 августа 2020, 12:39

      Сомневаюсь. Основой весь чемп играть будет, а на ЛЧ основа сдохнет.

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > paracetamol 22 августа 2020, 13:21

      Сегодня посмотрим..........

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