РПЛ. «Зенит» оторвался на два очка, «Спартак» не справился с «Уфой», «Динамо» победило «Ростов»

Состоялся второй день третьего тура РПЛ.

«Уфа» сыграла вничью со «Спартаком» (1:1), «Локомотив» не справился с «Уралом» (1:1).

«Ахмат» одержал первую победу при Андрее Талалаеве, обыграв дома «Ротор» (3:1). «Динамо» оказалось сильнее «Ростова» (2:0).

«Зенит» вышел на чистое первое место благодаря победе над ЦСКА (2:1).

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур.

Уфа – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Аликин, 2; 1:1 – Понсе, 18.

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Егорычев, 74; 1:1 – Смолов, 87.

Ахмат (Грозный) – Ротор (Волгоград) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ильин, 47; 2:0 – Роши, 53; 2:1 – Серченков, 58; 3:1 – Роши, 61.

Удаления: нет – Гогуа, 71 (вторая ж.к.).

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Филипп, 42 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 45.

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Азмун, 19; 1:1 – Влашич, 26; 2:1 – Азмун, 69.

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Сочи – Рубин (Казань) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мевля, 44; 1:1 – Игнатьев, 67 (с пенальти); 1:2 – Макаров, 77; 2:2 – Нобоа, 85; 3:2 – Миладинович, 90+1.

Тамбов – Химки – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Чуперка, 14.

Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Петров, 35; 2:0 – Берг, 66.

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