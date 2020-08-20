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    РПЛ. «Зенит» оторвался на два очка, «Спартак» не справился с «Уфой», «Динамо» победило «Ростов»

    Состоялся второй день третьего тура РПЛ.

    «Уфа» сыграла вничью со «Спартаком» (1:1), «Локомотив» не справился с «Уралом» (1:1).

    «Ахмат» одержал первую победу при Андрее Талалаеве, обыграв дома «Ротор» (3:1). «Динамо» оказалось сильнее «Ростова» (2:0).

    «Зенит» вышел на чистое первое место благодаря победе над ЦСКА (2:1).

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур.

    Уфа – Спартак (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Аликин, 2; 1:1 – Понсе, 18.

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Егорычев, 74; 1:1 – Смолов, 87.

    Ахмат (Грозный) – Ротор (Волгоград) – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ильин, 47; 2:0 – Роши, 53; 2:1 – Серченков, 58; 3:1 – Роши, 61.

    Удаления: нет – Гогуа, 71 (вторая ж.к.).

    Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Филипп, 42 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 45.

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Азмун, 19; 1:1 – Влашич, 26; 2:1 – Азмун, 69.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Рубин (Казань) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мевля, 44; 1:1 – Игнатьев, 67 (с пенальти); 1:2 – Макаров, 77; 2:2 – Нобоа, 85; 3:2 – Миладинович, 90+1.

    Тамбов – Химки – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Чуперка, 14.

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Петров, 35; 2:0 – Берг, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    20.08.2020 00:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +66

      Хрюхрю 20 августа 2020, 11:37

      Свиньи не хотят позориться на Евроарене... поэтому выходить туда и не собираются ;p

      4
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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > Хрюхрю 20 августа 2020, 11:58

      откуда вы беретесь?все какие то чпокнутые!у зенита все такие что ль?а еще приз за честность дали клубу за болельщиков!что не болела,то бездарность!аватарку то не могут нормальную сделать!у всех на уме только нагадить и больше ничего!иди кашки поешь и памперсы смени!твои друзья уже...!ОЧЕНЬ СТЫДНО ЗАзенит!

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 20 августа 2020, 10:34

      Свинтяк на своем законном 7-м месте. Ниже не опускается, и это главное!

      4
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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > paracetamol 20 августа 2020, 10:50

      дать тебе в бубен за твой поганый язык!рот закрыл и в болото!своих пидров заменяешь?скучно без них!ты ваще то сам такой!

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      Рейтинг: +1320

      ruded 20 августа 2020, 10:32

      проект стал плавно заменять свиноферму в вопросе отношения футбольных болельщиков.

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 19 августа 2020, 10:12

      С побелой ! Быки и всех белельщиков Краснодара , с победой в первом домашнем матче.

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