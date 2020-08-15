РПЛ. «Зенит» завершил второй тур лидером; ЦСКА, «Локомотив» одержали победы

В субботу, 15 августа, состоялись оставшиеся пять матчей второго тура РПЛ.

В 15:30 по московскому времени начались сразу две игры: «Рубин» – «Урал» (1:1) и «Динамо» – «Ротор» (0:0).

В 18:00 по Москве стартовала встреча ЦСКА и «Тамбова» (2:1). Спустя еще один час состоялся поединок «Локомотива» и «Краснодара» (1:0). А завершил игровой день матч «Ростова» и «Зенита» (0:2).

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 12 (с пенальти); 1:1 – Игнатьев, 35 (с пенальти).

Удаления: Меркулов, 31 (вторая ж.к.) – Емельянов, 63 (вторая ж.к.).

Динамо (Москва) – Ротор (Волгоград) – 0:0

ЦСКА (Москва) – Тамбов – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кучаев, 29; 1:1 – Карапетян, 42; 2:1 – Шкурин, 55.

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Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 43.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Ловрен, 87.

Удаления: нет – Ракицкий, 78 (вторая ж.к.).

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Арсенал (Тула) – Уфа – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Луценко, 26; 1:1 – Кротов, 45+1; 1:2 – Голубев, 54; 1:3 – Бизяк, 63 (с пенальти); 2:3 – К. Кангва, 72.

Сочи – Химик– 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Трошечкин, 24; 1:1 – Нобоа, 63.

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ларссон, 52 (с пенальти); 2:0 – Понсе, 69.

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