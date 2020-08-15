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    РПЛ. «Зенит» завершил второй тур лидером; ЦСКА, «Локомотив» одержали победы

    В субботу, 15 августа, состоялись оставшиеся пять матчей второго тура РПЛ.

    В 15:30 по московскому времени начались сразу две игры: «Рубин»«Урал» (1:1) и «Динамо»«Ротор» (0:0).

    В 18:00 по Москве стартовала встреча ЦСКА и «Тамбова» (2:1). Спустя еще один час состоялся поединок «Локомотива» и «Краснодара» (1:0). А завершил игровой день матч «Ростова» и «Зенита» (0:2).

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бикфалви, 12 (с пенальти); 1:1 – Игнатьев, 35 (с пенальти).

    Удаления: Меркулов, 31 (вторая ж.к.) – Емельянов, 63 (вторая ж.к.).

    Динамо (Москва) – Ротор (Волгоград) – 0:0

    ЦСКА (Москва) – Тамбов – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кучаев, 29; 1:1 – Карапетян, 42; 2:1 – Шкурин, 55.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 43.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Ловрен, 87.

    Удаления: нет – Ракицкий, 78 (вторая ж.к.).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Уфа – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Луценко, 26; 1:1 – Кротов, 45+1; 1:2 – Голубев, 54; 1:3 – Бизяк, 63 (с пенальти); 2:3 – К. Кангва, 72.

    Сочи – Химик– 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Трошечкин, 24; 1:1 – Нобоа, 63.

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ларссон, 52 (с пенальти); 2:0 – Понсе, 69.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    15.08.2020 23:30
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 августа 2020, 16:33

      ВО КАК !!! В чем Левников не согласился с Безбородовым. В ворота «Локо» не назначен пенальти

      0
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      Рейтинг: -959

      Синитсосит 16 августа 2020, 15:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а коням надо прибавлять, отскочили еле еле

      -24
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    • ...
      Рейтинг: -959

      Синитсосит 16 августа 2020, 15:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор питорскому зиниду

      -25
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      Рейтинг: +36

      (Дорат)Брат Бората > Синитсосит 16 августа 2020, 18:51

      позор спартаковской помойке!!! гыгы

      3
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      Рейтинг: 0

      twitolfatonmen 16 августа 2020, 11:29


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      0
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 16 августа 2020, 10:31

      Важный момент: Генич перед подачей со штрафного уверял зрителя, что сейчас надо разыграть (читай - потянуть резину). Но Зенит сыграл нетипично для команды РПЛ - играя в меньшинстве они не стали тянуть время, они продолжили давление на ворота соперника и забили гол. Почаще бы наши российские команды рвали шаблоны и играли для зрителя.

      2
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      Рейтинг: +11

      Дэс 16 августа 2020, 07:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо было так написать, немытые с помощью газпрома снова не на удивление выиграли )))

      -10
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Дэс 16 августа 2020, 09:07

      А свиньи, с помощью Лукойла, одолели Ахмат.

      6
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 августа 2020, 07:21

      Чтож, все на своих местах! Чинно, мирно без капризов!

      0
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      Рейтинг: +8

      columarn 16 августа 2020, 02:31

      Прогнoзы нa футбол >> pro100stavka.ru

      -1
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      Рейтинг: -322

      позор судьям рпл 15 августа 2020, 17:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зинет позорище рпл

      -4
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      Рейтинг: +3282

      woyser > позор судьям рпл 16 августа 2020, 07:23

      позор рпл это ксюша собчак и свиньи-гомосексуалисты

      5
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      Рейтинг: -322

      позор судьям рпл 15 августа 2020, 14:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      удачи ростову против клуба голубая устрица зинет

      -6
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > позор судьям рпл 15 августа 2020, 15:25

      А ты ещё что за чудо? Из какой песочницы, младенец?

      11
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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > lotsman 15 августа 2020, 16:44

      чудо это ваши алармобораты,даже не чудо ,а сборище недо из бомжарни!не знаю еще что ты за чудо?

      5
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > vsespartak01 15 августа 2020, 17:34

      Да я просто любитель футбола. раньше здесь можно было поговорить о футболе, а сейчас, я вижу, одни малолетние олигофрены. Жаль, испортили сайт.

      12
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      Рейтинг: -322

      позор судьям рпл > lotsman 15 августа 2020, 17:35

      скажи спасибо тварямм вроде бората аларма и прочий шлак они начали эту войну

      -3
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      Рейтинг: +3282

      woyser > lotsman 16 августа 2020, 07:24

      это не перегнивший катяк татаро-монгольского ишака

      3
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