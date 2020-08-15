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  • РПЛ. «Зенит» завершил второй тур лидером; ЦСКА, «Локомотив» одержали победы

РПЛ. «Зенит» завершил второй тур лидером; ЦСКА, «Локомотив» одержали победы

15 августа 2020, 23:30
96

В субботу, 15 августа, состоялись оставшиеся пять матчей второго тура РПЛ.

В 15:30 по московскому времени начались сразу две игры: «Рубин»«Урал» (1:1) и «Динамо»«Ротор» (0:0).

В 18:00 по Москве стартовала встреча ЦСКА и «Тамбова» (2:1). Спустя еще один час состоялся поединок «Локомотива» и «Краснодара» (1:0). А завершил игровой день матч «Ростова» и «Зенита» (0:2).

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 12 (с пенальти); 1:1 – Игнатьев, 35 (с пенальти).

Удаления: Меркулов, 31 (вторая ж.к.) – Емельянов, 63 (вторая ж.к.).

Динамо (Москва) – Ротор (Волгоград) – 0:0

ЦСКА (Москва) – Тамбов – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кучаев, 29; 1:1 – Карапетян, 42; 2:1 – Шкурин, 55.

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ал. Миранчук, 43.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Ловрен, 87.

Удаления: нет – Ракицкий, 78 (вторая ж.к.).

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Уфа – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Луценко, 26; 1:1 – Кротов, 45+1; 1:2 – Голубев, 54; 1:3 – Бизяк, 63 (с пенальти); 2:3 – К. Кангва, 72.

Сочи – Химик– 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Трошечкин, 24; 1:1 – Нобоа, 63.

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ларссон, 52 (с пенальти); 2:0 – Понсе, 69.

Текстовая онлайн-трансляция

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тамбов Сочи Химки Ротор Спартак Ахмат Арсенал Уфа Рубин Урал Зенит Локомотив Краснодар Ростов Динамо
Комментарии (96)
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boog_17
1597385361
Ахмат - это сила! Мясо - это дно...
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_Marqella_
1597395112
Сегодня мы будем свидетелями беспристрастного судейства в пользу Спартака, Ахмат к сожалению скорей всего обречён...Хотелось бы ошибиться и послушать вечером визги поросят....
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mamba9090909
1597472285
Дали поросятам повизжать немного. Как же, возглавили таблицу, до вечера. Потом начнут зубами скрежетать, от зависти и злобы.))))
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paracetamol
1597478379
Краснодару и Зениту побед!
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_Marqella_
1597481725
Зенит сегодня победит !!!!
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позор судьям рпл
1597491176
удачи ростову против клуба голубая устрица зинет
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позор судьям рпл
1597502181
зинет позорище рпл
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Дэс
1597552858
Надо было так написать, немытые с помощью газпрома снова не на удивление выиграли )))
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Синитсосит
1597581149
позор питорскому зиниду
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Синитсосит
1597581170
а коням надо прибавлять, отскочили еле еле
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