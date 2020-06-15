Bild: Вернер не хочет доигрывать Лигу чемпионов в составе «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» может остаться без своего лучшего бомбардира в плей-офф Лиги чемпионов.
По информации Bild, нападающий Тимо Вернер хочет доиграть сезон Бундеслиги и перейти в «Челси», не дожидаясь возобновления еврокубков.
Лондонский клуб заплатит за немца полную сумму отступных в размере 53 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшие дни о сделке объявят официально.
- Рестарт ЛЧ запланирован на август.
- «РБ Лейпциг» уже пробился в 1/4 финала, победив «Тоттенхэм».
- Вернер в текущем сезоне забил 31 гол и сделал 13 ассистов в 42 матчах.
Источник: Bild