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    Bild: Вернер не хочет доигрывать Лигу чемпионов в составе «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» может остаться без своего лучшего бомбардира в плей-офф Лиги чемпионов.

    По информации Bild, нападающий Тимо Вернер хочет доиграть сезон Бундеслиги и перейти в «Челси», не дожидаясь возобновления еврокубков.

    Лондонский клуб заплатит за немца полную сумму отступных в размере 53 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшие дни о сделке объявят официально.

    • Рестарт ЛЧ запланирован на август.
    • «РБ Лейпциг» уже пробился в 1/4 финала, победив «Тоттенхэм».
    • Вернер в текущем сезоне забил 31 гол и сделал 13 ассистов в 42 матчах.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +591

      Puddle 57 минут назад

      Гыгыгы! Хочет в Челси перейти и сразу вылететь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3361

      Борат 1 час назад

      Ну чучмек !
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1286

      FENIX-SL 1 час назад

      как это странно

      1
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