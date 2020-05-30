Лаббадиа – первый тренер «Герты» с сезона-2001/02, который не проиграл в дебютных четырех матчах Бундеслиги в команде

Главный тренер «Герты» Бруно Лаббадиа стал первым тренером команды с сезона-2001/02, который смог не проиграть в дебютных четырех встречах Бундеслиги в команде. В прошлом десятилетии таким тренером был Фалько Гетц.

Лаббадиа возглавил «Герту» в апреле, сменив Юргена Клинсманна. Берлинцы в таблице идут девятыми.