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    Лаббадиа – первый тренер «Герты» с сезона-2001/02, который не проиграл в дебютных четырех матчах Бундеслиги в команде

    Главный тренер «Герты» Бруно Лаббадиа стал первым тренером команды с сезона-2001/02, который смог не проиграть в дебютных четырех встречах Бундеслиги в команде. В прошлом десятилетии таким тренером был Фалько Гетц.

    Лаббадиа возглавил «Герту» в апреле, сменив Юргена Клинсманна. Берлинцы в таблице идут девятыми.

    • Лаббадиа всю игровую и тренерскую карьеру проводит в Германии.
    • В качестве игрока он брал Бундеслигу с «Кайзерслаутерном» и «Баварией».
    • Как тренер Лаббадиа дольше всего работал с «Дармштадтом» и «Штутгартом» – по три года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.05.2020 18:48
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