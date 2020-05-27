Дэвис в матче против «Боруссии» развил скорость до 35,3 км/ч

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис стал самым быстрым игроком в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» Д (1:0).

19-летний канадец набрал пиковую скорость 35,3 км/ч.

В первом тайме Дэвис совершил 30 забегов на максимальной скорости, во втором – еще 12. Канадец за матч принял участие в 36 единоборствах и по этому показателю также стал лучшим в обеих командах.