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    Дэвис в матче против «Боруссии» развил скорость до 35,3 км/ч

    Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис стал самым быстрым игроком в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» Д (1:0).

    19-летний канадец набрал пиковую скорость 35,3 км/ч.

    В первом тайме Дэвис совершил 30 забегов на максимальной скорости, во втором – еще 12. Канадец за матч принял участие в 36 единоборствах и по этому показателю также стал лучшим в обеих командах.

    • В нынешнем сезоне Альфонсо сыграл в 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять голевых передач.
    • «Бавария» оторвалась в таблице Бундеслиги на 7 очков от «Боруссии» Д.
    • До конца чемпионата – шесть туров.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    27.05.2020 09:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1927

      Danish Dynamite 3 часа назад

      Роберто Карлос всё равно круче)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76747

      zigbert 16 часов назад

      Совсем молодой еще защитник но уже заявил о себе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2239

      BlackMurder 22 часа назад

      Бавария , сделает из него топа

      1
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      Рейтинг: +57

      Maga Ingush 23 часа назад

      Пля он реально жесткий) в свои годы такой атлетичный, быстрый, резкий, пас, дриблинг, все имеется, я лично на данный момент не знаю игрока лучше чем он на свою позицию, умеет же Бавария фланговых защитников подбирать)

      2
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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 27 мая, 12:15

      Бегает он быстро, выглядит впечатляюще во время матча.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3126

      Борат 27 мая, 09:43

      наши футболёры так быстро только за пивом могут бежать за 5 минут до закрытия магазина
      гыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +3157

      dinar7777dinar > Борат 21 час назад

      )))) за минуту ! как глушаков )))

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