Санчо и Хакими в сезоне Бундеслиги отдали друг другу по три голевых паса. Оба игрока могут покинуть «Боруссию» летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отдал в сезоне Бундеслиги три голевых паса на защитника Ашрафа Хакими. Столько же результативных передач на британца сделал и сам Хакими.

Оба футболиста могут покинуть «Боруссию» летом: Хакими должен вернуться в «Реал» по окончании аренды, а к Санчо есть интерес в АПЛ.