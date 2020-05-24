Санчо и Хакими в сезоне Бундеслиги отдали друг другу по три голевых паса. Оба игрока могут покинуть «Боруссию» летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отдал в сезоне Бундеслиги три голевых паса на защитника Ашрафа Хакими. Столько же результативных передач на британца сделал и сам Хакими.
Оба футболиста могут покинуть «Боруссию» летом: Хакими должен вернуться в «Реал» по окончании аренды, а к Санчо есть интерес в АПЛ.
- Санчо – второй в списке ассистентов сезона Бундеслиги.
- Хакими в сезоне чемпионата Германии провел 27 матчей, забил четыре гола, сделал десять результативных пасов.
- «Боруссия» идет в таблице второй.
Источник: Squawka Football