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    Санчо и Хакими в сезоне Бундеслиги отдали друг другу по три голевых паса. Оба игрока могут покинуть «Боруссию» летом

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отдал в сезоне Бундеслиги три голевых паса на защитника Ашрафа Хакими. Столько же результативных передач на британца сделал и сам Хакими.

    Оба футболиста могут покинуть «Боруссию» летом: Хакими должен вернуться в «Реал» по окончании аренды, а к Санчо есть интерес в АПЛ.

    • Санчо – второй в списке ассистентов сезона Бундеслиги.
    • Хакими в сезоне чемпионата Германии провел 27 матчей, забил четыре гола, сделал десять результативных пасов.
    • «Боруссия» идет в таблице второй.

    Источник: Squawka Football

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