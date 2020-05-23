Лаббадиа выдал лучший тренерский старт в «Герте» за всю историю клуба в Бундеслиге

Главный тренер «Герты» Бруно Лаббадиа выиграл первые два матча в клубе с общим счетом 7:0. Это лучший тренерский старт за всю 126-летнюю историю клуба (с учетом только Бундеслиги).
Лаббадиа пришел в апреле, сменив Юргена Клинсманна. При нем «Герта» пока забивает только во вторых таймах.
- Лаббадиа всю игровую и тренерскую карьеру проводит в Германии.
- В качестве игрока он брал Бундеслигу с «Кайзерслаутерном» и «Баварией».
- Как тренер Лаббадиа дольше всего работал с «Дармштадтом» и «Штутгартом» – по три года.
Источник: твиттер OptaFranz