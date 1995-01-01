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    Лаббадиа выдал лучший тренерский старт в «Герте» за всю историю клуба в Бундеслиге

    Главный тренер «Герты» Бруно Лаббадиа выиграл первые два матча в клубе с общим счетом 7:0. Это лучший тренерский старт за всю 126-летнюю историю клуба (с учетом только Бундеслиги).

    Лаббадиа пришел в апреле, сменив Юргена Клинсманна. При нем «Герта» пока забивает только во вторых таймах.

    • Лаббадиа всю игровую и тренерскую карьеру проводит в Германии.
    • В качестве игрока он брал Бундеслигу с «Кайзерслаутерном» и «Баварией».
    • Как тренер Лаббадиа дольше всего работал с «Дармштадтом» и «Штутгартом» – по три года.

    Источник: твиттер OptaFranz

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