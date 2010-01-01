Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Бундеслига. «Герта» победила в дерби, команда под руководством Лаббадиа только выигрывает

    «Герта» в берлинском дерби разгромила выходца из второй Бундеслиги «Унион». Под руководством главного тренера Бруно Лаббадиа команда только побеждает.

    Матеус Кунья впервые в карьере забил в четырех матчах Бундеслиги подряд. Последний раз игрок «Герты» отличался в четырех встречах чемпионата подряд в мае 2018 года (Дави Зелке).

    Под руководством Бруно Лаббадиа «Герта» провела два матча, в обоих победила и в обоих забивала только во втором тайме.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

    Герта – Унион – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ибишевич, 51; 2:0 – Лукебакио, 52; 3:0 – Кунья, 61; 4:0 – Боята, 77.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76668
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru