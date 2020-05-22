Бундеслига. «Герта» победила в дерби, команда под руководством Лаббадиа только выигрывает

«Герта» в берлинском дерби разгромила выходца из второй Бундеслиги «Унион». Под руководством главного тренера Бруно Лаббадиа команда только побеждает.
Матеус Кунья впервые в карьере забил в четырех матчах Бундеслиги подряд. Последний раз игрок «Герты» отличался в четырех встречах чемпионата подряд в мае 2018 года (Дави Зелке).
Под руководством Бруно Лаббадиа «Герта» провела два матча, в обоих победила и в обоих забивала только во втором тайме.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур
Голы: 1:0 – Ибишевич, 51; 2:0 – Лукебакио, 52; 3:0 – Кунья, 61; 4:0 – Боята, 77.
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Источник: Бомбардир.ру