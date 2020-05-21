Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса

Клубы Бундеслиги почтят погибших от коронавируса минутой молчания.

С нее начнутся игры 27 и 28 туров 1-й и 2-й Бундеслиг. Также футболисты будут играть с черными траурными повязками.

«Распространение коронавируса уже унесло много жизней по всему миру. Немецкий футбол хотел бы выразить свои соболезнования в ближайшие два тура», – сказал глава Бундеслиги Кристиан Зайферт.