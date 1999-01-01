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    Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса

    Клубы Бундеслиги почтят погибших от коронавируса минутой молчания.

    С нее начнутся игры 27 и 28 туров 1-й и 2-й Бундеслиг. Также футболисты будут играть с черными траурными повязками.

    «Распространение коронавируса уже унесло много жизней по всему миру. Немецкий футбол хотел бы выразить свои соболезнования в ближайшие два тура», – сказал глава Бундеслиги Кристиан Зайферт.

    • В Германии коронавирус был подтвержден у 178 671 человека, из них 8 271 человек умер.
    • Бундеслига была возобновлен 16 мая первой из топовых лиг Европы.
    • В чемпионате лидирует «Бавария».

    Источник: Официальный сайт Немецкой футбольной лиги

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3071

      Борат 47 минут назад

      С такими темпами эта афера и холокост переплюнет ! Гыгы

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