Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса

Клубы Бундеслиги почтят погибших от коронавируса минутой молчания.
С нее начнутся игры 27 и 28 туров 1-й и 2-й Бундеслиг. Также футболисты будут играть с черными траурными повязками.
«Распространение коронавируса уже унесло много жизней по всему миру. Немецкий футбол хотел бы выразить свои соболезнования в ближайшие два тура», – сказал глава Бундеслиги Кристиан Зайферт.
- В Германии коронавирус был подтвержден у 178 671 человека, из них 8 271 человек умер.
- Бундеслига была возобновлен 16 мая первой из топовых лиг Европы.
- В чемпионате лидирует «Бавария».