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    «Бавария» заинтересована в продлении аренды Коутиньо до конца августа

    «Бавария» хочет продлить на два месяца аренду полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

    Договор между клубами истекает 30 июня, а мюнхенцы намерены сохранить игрока до конца августа.

    Если сторонам удастся договориться, то бразилец сможет принять участие в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

    Сейчас хавбек не может играть из-за травмы. В апреле он перенес операцию на правом голеностопе и вернется в строй не ранее середины июня.

    Коутиньо в составе «Баварии» забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах.

    Источник: Mundo Deportivo

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