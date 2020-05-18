«Бавария» заинтересована в продлении аренды Коутиньо до конца августа

«Бавария» хочет продлить на два месяца аренду полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Договор между клубами истекает 30 июня, а мюнхенцы намерены сохранить игрока до конца августа.

Если сторонам удастся договориться, то бразилец сможет принять участие в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Сейчас хавбек не может играть из-за травмы. В апреле он перенес операцию на правом голеностопе и вернется в строй не ранее середины июня.

Коутиньо в составе «Баварии» забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах.