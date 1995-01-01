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    Бундеслига – самый посещаемый футбольный турнир в мире и второй среди всех спортивных

    Чемпионат Германии (Бундеслига) является самым посещаемым футбольным турниром в мире. На матчи в среднем ходит более 40 тысяч зрителей.

    Это второе место в мире среди всех спортивных турниров. На первой строчке находится Национальная футбольная лига (американский футбол).

    • Лидер Бундеслиги по посещаемости – дортмундская «Боруссия».
    • Часть стадионов Бундеслиги принимала матчи чемпионата мира-2006.
    • 16 мая турнир возобновился после карантинной паузы.

    Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16673

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Интересно на каком месте находится очень почитаемый в России, но почти не посещаемый, вид спорта дзю-до?

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