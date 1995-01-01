Бундеслига – самый посещаемый футбольный турнир в мире и второй среди всех спортивных

Интересно на каком месте находится очень почитаемый в России, но почти не посещаемый, вид спорта дзю-до?
Чемпионат Германии (Бундеслига) является самым посещаемым футбольным турниром в мире. На матчи в среднем ходит более 40 тысяч зрителей.
Это второе место в мире среди всех спортивных турниров. На первой строчке находится Национальная футбольная лига (американский футбол).
- Лидер Бундеслиги по посещаемости – дортмундская «Боруссия».
- Часть стадионов Бундеслиги принимала матчи чемпионата мира-2006.
- 16 мая турнир возобновился после карантинной паузы.