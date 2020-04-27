«Милан» хочет купить защитника «Страсбура» Симакана

Центральный защитник «Страсбура» Мохамед Симакан стал трансферной целью «Милана».
По информации RMC Sport, итальянский клуб готов купить летом француза за 15 миллионов евро.
За прогрессом 19-летнего футболиста также следят «Тоттенхэм», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт», дортмундская «Боруссия», «Эвертон» и «Саутгемптон».
- В текущем сезоне Симакан провел за «Страсбур» 25 матчей, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость игрока – 7,2 миллиона евро.
Источник: RMC Sport
RMC - частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.