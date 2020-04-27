Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    «Милан» хочет купить защитника «Страсбура» Симакана

    Центральный защитник «Страсбура» Мохамед Симакан стал трансферной целью «Милана».

    По информации RMC Sport, итальянский клуб готов купить летом француза за 15 миллионов евро.

    За прогрессом 19-летнего футболиста также следят «Тоттенхэм», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт», дортмундская «Боруссия», «Эвертон» и «Саутгемптон».

    • В текущем сезоне Симакан провел за «Страсбур» 25 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость игрока – 7,2 миллиона евро.

    Источник: RMC Sport

    RMC - частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.04.2020 23:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76312
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru