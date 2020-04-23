As: Энрике попросил сократить себе зарплату на 25%

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отказался от части своей зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Специалист попросил Королевскую испанскую футбольную федерацию сократить себе зарплату на 25%. Сейчас федерация несет убытки из-за отмены товарищеских матчей в преддверии Евро-2020 и его переноса на 2021 год (четыре матча турнира были запланированы в Бильбао). Зарплата Энрике составляет 1,5 миллиона евро.