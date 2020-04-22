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    As: Энрике попросил сократить себе зарплату на 25%

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отказался от части своей зарплаты из-за пандемии коронавируса.

    Специалист попросил Королевскую испанскую футбольную федерацию сократить себе зарплату на 25%. Сейчас федерация несет убытки из-за отмены товарищеских матчей в преддверии Евро-2020 и его переноса на 2021 год (четыре матча турнира были запланированы в Бильбао). Зарплата Энрике составляет 1,5 миллиона евро.

    • Энрике впервые возглавил сборную Испании во время чемпионата мира 2018 года.
    • После смерти дочери в 2019 году специалист ушел из сборной, но вскоре вновь стал главным тренером национальной команды.

    Источник: As

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