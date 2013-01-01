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    Каррера: «Азмун полностью готов к Серии А»

    Главный тренер АЕКа Массимо Каррера оценил перспективы форварда «Зенита» Сердара Азмуна заиграть в Серии А. По мнению экс-тренера «Спартака», иранец готов.

    «Думаю, Азмун полностью готов к итальянскому футболу. Он забивает голы, быстр, силен. Азмун произвел на меня впечатление. У него есть техника», – сказал Каррера Radio Kiss Kiss Napoli.

    • Игроком интересуется «Наполи» и другие клубы.
    • 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
    • В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

    Источник: 100x100napoli.it

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2957

      Борат 30 минут назад

      Азмун готов, в отличии от карреры ! Гыгы

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      Рейтинг: +55147

      Chernyi Lis 1 час назад

      его рубин должен был продавать в свое время..но зеня опять схитрил !себе забрав.. но щас он там не с играется думаю..главное продать по дороже..

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