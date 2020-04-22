Каррера: «Азмун полностью готов к Серии А»

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера оценил перспективы форварда «Зенита» Сердара Азмуна заиграть в Серии А. По мнению экс-тренера «Спартака», иранец готов.
«Думаю, Азмун полностью готов к итальянскому футболу. Он забивает голы, быстр, силен. Азмун произвел на меня впечатление. У него есть техника», – сказал Каррера Radio Kiss Kiss Napoli.
- Игроком интересуется «Наполи» и другие клубы.
- 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
- В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.
Источник: 100x100napoli.it