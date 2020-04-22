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Каррера: «Азмун полностью готов к Серии А»

22 апреля 2020, 20:20
5

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера оценил перспективы форварда «Зенита» Сердара Азмуна заиграть в Серии А. По мнению экс-тренера «Спартака», иранец готов.

«Думаю, Азмун полностью готов к итальянскому футболу. Он забивает голы, быстр, силен. Азмун произвел на меня впечатление. У него есть техника», – сказал Каррера Radio Kiss Kiss Napoli.

  • Игроком интересуется «Наполи» и другие клубы.
  • 25-летний Азмун перебрался в «Зенит» зимой 2019 года.
  • В текущем сезоне он провел 29 матчей, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

Источник: 100x100napoli.it
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит АЕК Азмун Сердар Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Chernyi Lis
1587577279
его рубин должен был продавать в свое время..но зеня опять схитрил !себе забрав.. но щас он там не с играется думаю..главное продать по дороже..
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piligrim1986
1587619260
только нужен ли он там кому?
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paracetamol
1587633254
Италия токсична, пусть в Англию перебирается!
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zigbert
1587648683
Трудно сказать что то определенное. По меркам РПЛ -один из лучших нападающих. Время покажет.
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Ziklop
1587663933
Итальянцы не заплатят много.
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