Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тчуйсе: «Пусть «Спартак» возглавит Ананко или Титов»

13 апреля 2020, 01:28
8

Экс-футболист «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе высказал мнение об игре московского клуба.

— Сейчас многие из того состава «Спартака» тренеры — Ананко, Ковтун, Парфенов, Булатов, Титов, Бесчастных. Следите за их успехами?

— Да, я слежу за спортивными новостями. У молодежи есть отличный шанс иметь в качестве тренеров великих игроков «Спартака».

— Некоторые считают, что «Спартаку» нужен тренер-легенда клуба. Однако после неудачи Аленичева об этом говорят осторожно. Мог бы кто-то из упомянутых людей возглавить команду?

— Почему бы не Ананко? Он же работал в «Спартаке». Мне он нравился как игрок. Или Титов. Пусть команду возглавит кто-то из них. Я смотрел на «Спартак», когда там работал Аленичев. Результаты были не очень хорошими, но проблема в том, что ему не дали времени. За месяц-два или полгода команду сделать очень трудно.

— Когда уходили из «Спартак» могли представить, что следующий титул команда завоюет только через 15 лет?

— Нет, я и подумать не мог, что Спартак проживет столько лет, не будучи чемпионом.

— В чем, по вашему мнению, причина отсутствия результата?

— Не знаю. В команде часто меняются тренеры. Для меня это стало большим сюрпризом. «Спартак» — великий клуб. Но любому тренеру нужно дать время. А сейчас если нет результата, тебя сразу убирают. Это разве правильно?

— Как вам новый тренер Доменико Тедеско?

— Он прибыл не так давно, нужно дать ему время.

— Говорят, он дает команде нужные эмоции, адреналин. Согласны с этим?

— Я видел несколько игр под его руководством. Мое мнение — это очень средний футбол. Я вспоминаю, как играли мы — через пас, постоянные комбинации. Мы знали друг друга. Они играют так, как будто только сейчас собрались. У нас же когда мяч был у Титова или Парфенова, мы знали, куда бежать, как открываться.

  • Тчуйсе выступал за «Спартак» в 2000-2002 годах. Он провел за клуб 63 матча, дважды став чемпионом России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1586735067
Когда ты попал в спартак у команды был стабильный состав и сильный тренерский штаб, Романцев сам выбирал кто ему нужен. И со многими футболистами он угадал. Не было проходного двора. Каждый сезон два- три футболиста приходили, кто то отсеивался. Ну и обстановка в команде была положительная. Команда каждый год побеждала в чемпионате, успешно выступали в еврокубках. Романцев создал боеспособный коллектив. Потом правда допустил ошибку когда продал клуб дилетанту. С этого момента все беды Спартака и начались. Романцев талантливый тренер, возможно такой и нужен Спартаку. Но пока из бывших спартачей таких не видно. А возможно уже и не увидим. Нужно жить в реальности. Тедеско пришел по ходу сезона и работает с теми кто есть. Думаю он уже определился с тем какие позиции надо усилить, а с кем расстаться. Не надо судить и проводить сравнения. Надо дать ему поработать. В следующем сезоне думаю уже будет результат.
Ответить
Tsigan
1586746535
Эх как же время летит,,,,,, Жерри Кристиан один из любимчиков тогдашнего Спартака. Как сегодня помню его дебют за Спартак, а вот уже и 20 лет прошло,,,,,
Ответить
vka1970
1586762396
Не, спасибо.За 13 лет мы уже на долгие годы вперёд на эксперементировались.Теперь пусть Тед работает.Тем более у него не плохо пока получается.
Ответить
New Life
1586762809
Пусть Спорт-Экспресс возглавят борат и аларм.
Ответить
САДЫЧОК
1586765202
Тчуйсе: «Пусть «Спартак» возглавит....главное , чтобы не Ананидзе !
Ответить
zigbert
1586797288
Постоянная смена тренеров для любой команды будет не на пользу. Но не всегда нужный тренер появляется в коллективе. Может быть среди перечисленных и есть тот самый тренер,который сумеет в дальнейшем проявить себя, как это сделал Романцев. А ведь в его способности мало кто верил.
Ответить
Главные новости
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
7
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
Все новости
Все новости
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
23:11
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
22:57
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
21:56
1
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
17:07
8
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
16:44
6
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
15:28
1
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
15:15
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
14:58
Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению
14:49
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+