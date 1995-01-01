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    Тчуйсе: «Пусть «Спартак» возглавит Ананко или Титов»

    Экс-футболист «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе высказал мнение об игре московского клуба.

    — Сейчас многие из того состава «Спартака» тренеры — Ананко, Ковтун, Парфенов, Булатов, Титов, Бесчастных. Следите за их успехами?

    — Да, я слежу за спортивными новостями. У молодежи есть отличный шанс иметь в качестве тренеров великих игроков «Спартака».

    — Некоторые считают, что «Спартаку» нужен тренер-легенда клуба. Однако после неудачи Аленичева об этом говорят осторожно. Мог бы кто-то из упомянутых людей возглавить команду?

    — Почему бы не Ананко? Он же работал в «Спартаке». Мне он нравился как игрок. Или Титов. Пусть команду возглавит кто-то из них. Я смотрел на «Спартак», когда там работал Аленичев. Результаты были не очень хорошими, но проблема в том, что ему не дали времени. За месяц-два или полгода команду сделать очень трудно.

    — Когда уходили из «Спартак» могли представить, что следующий титул команда завоюет только через 15 лет?

    — Нет, я и подумать не мог, что Спартак проживет столько лет, не будучи чемпионом.

    — В чем, по вашему мнению, причина отсутствия результата?

    — Не знаю. В команде часто меняются тренеры. Для меня это стало большим сюрпризом. «Спартак» — великий клуб. Но любому тренеру нужно дать время. А сейчас если нет результата, тебя сразу убирают. Это разве правильно?

    — Как вам новый тренер Доменико Тедеско?

    — Он прибыл не так давно, нужно дать ему время.

    — Говорят, он дает команде нужные эмоции, адреналин. Согласны с этим?

    — Я видел несколько игр под его руководством. Мое мнение — это очень средний футбол. Я вспоминаю, как играли мы — через пас, постоянные комбинации. Мы знали друг друга. Они играют так, как будто только сейчас собрались. У нас же когда мяч был у Титова или Парфенова, мы знали, куда бежать, как открываться.

    • Тчуйсе выступал за «Спартак» в 2000-2002 годах. Он провел за клуб 63 матча, дважды став чемпионом России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1067

      Tsigan 1 час назад

      Эх как же время летит,,,,,, Жерри Кристиан один из любимчиков тогдашнего Спартака. Как сегодня помню его дебют за Спартак, а вот уже и 20 лет прошло,,,,,

      1
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      Рейтинг: +2326

      Hektor 84 4 часа назад

      Когда ты попал в спартак у команды был стабильный состав и сильный тренерский штаб, Романцев сам выбирал кто ему нужен. И со многими футболистами он угадал. Не было проходного двора. Каждый сезон два- три футболиста приходили, кто то отсеивался. Ну и обстановка в команде была положительная. Команда каждый год побеждала в чемпионате, успешно выступали в еврокубках. Романцев создал боеспособный коллектив. Потом правда допустил ошибку когда продал клуб дилетанту. С этого момента все беды Спартака и начались. Романцев талантливый тренер, возможно такой и нужен Спартаку. Но пока из бывших спартачей таких не видно. А возможно уже и не увидим. Нужно жить в реальности. Тедеско пришел по ходу сезона и работает с теми кто есть. Думаю он уже определился с тем какие позиции надо усилить, а с кем расстаться. Не надо судить и проводить сравнения. Надо дать ему поработать. В следующем сезоне думаю уже будет результат.

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      Рейтинг: +2106

      alarm > Hektor 84 3 часа назад

      бухающий хряк, излагающий километры свиных мыслей - это сильно)

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