Тчуйсе: «Пусть «Спартак» возглавит Ананко или Титов»

Экс-футболист «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе высказал мнение об игре московского клуба.

— Сейчас многие из того состава «Спартака» тренеры — Ананко, Ковтун, Парфенов, Булатов, Титов, Бесчастных. Следите за их успехами?

— Да, я слежу за спортивными новостями. У молодежи есть отличный шанс иметь в качестве тренеров великих игроков «Спартака».

— Некоторые считают, что «Спартаку» нужен тренер-легенда клуба. Однако после неудачи Аленичева об этом говорят осторожно. Мог бы кто-то из упомянутых людей возглавить команду?

— Почему бы не Ананко? Он же работал в «Спартаке». Мне он нравился как игрок. Или Титов. Пусть команду возглавит кто-то из них. Я смотрел на «Спартак», когда там работал Аленичев. Результаты были не очень хорошими, но проблема в том, что ему не дали времени. За месяц-два или полгода команду сделать очень трудно.

— Когда уходили из «Спартак» могли представить, что следующий титул команда завоюет только через 15 лет?

— Нет, я и подумать не мог, что Спартак проживет столько лет, не будучи чемпионом.

— В чем, по вашему мнению, причина отсутствия результата?

— Не знаю. В команде часто меняются тренеры. Для меня это стало большим сюрпризом. «Спартак» — великий клуб. Но любому тренеру нужно дать время. А сейчас если нет результата, тебя сразу убирают. Это разве правильно?

— Как вам новый тренер Доменико Тедеско?

— Он прибыл не так давно, нужно дать ему время.

— Говорят, он дает команде нужные эмоции, адреналин. Согласны с этим?

— Я видел несколько игр под его руководством. Мое мнение — это очень средний футбол. Я вспоминаю, как играли мы — через пас, постоянные комбинации. Мы знали друг друга. Они играют так, как будто только сейчас собрались. У нас же когда мяч был у Титова или Парфенова, мы знали, куда бежать, как открываться.