Корнаухов: «В ЦСКА о сокращениях зарплаты не говорили»

Директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов опроверг информацию о понижении зарплат в клубе в связи с приостановкой чемпионата России. Решения нет.

«Наверное, вы обсуждали какие-то слухи, инсайдерскую информацию, потому что ни руководство клуба, ни игроки не говорили о каких-либо сокращениях зарплаты. Официальных сообщений на эту тему не было.

Что касается академии, то все дети выполняют предписания президента РФ о самоизоляции. Они сидят дома, и основная работа ведется на удаленке. Футболисты учатся на удаленке в своих школах. Все тренеры получают зарплату. Пока всe идет также в рабочем режиме. Мы не можем исполнять некоторые обязанности, но работа ведется», – сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».