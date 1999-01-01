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    Корнаухов: «В ЦСКА о сокращениях зарплаты не говорили»

    Директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов опроверг информацию о понижении зарплат в клубе в связи с приостановкой чемпионата России. Решения нет.

    «Наверное, вы обсуждали какие-то слухи, инсайдерскую информацию, потому что ни руководство клуба, ни игроки не говорили о каких-либо сокращениях зарплаты. Официальных сообщений на эту тему не было.

    Что касается академии, то все дети выполняют предписания президента РФ о самоизоляции. Они сидят дома, и основная работа ведется на удаленке. Футболисты учатся на удаленке в своих школах. Все тренеры получают зарплату. Пока всe идет также в рабочем режиме. Мы не можем исполнять некоторые обязанности, но работа ведется», – сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 79000 человек.
    • Из-за нее как минимум до 31 мая приостановлена РПЛ.
    • Из-за пандемии весь апрель в России объявлен нерабочим.

    Источник: Sportbox

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