Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    ESPN: испанское правительство поможет «Барселоне» средствами из госбюджета

    «Барселона» получит финансовую помощь из испанского государственного бюджета, утверждает ESPN.

    По информации источника, каталонский клуб станет участником программы ERTE, которая позволяет приостановить трудовой контракт или сократить рабочий график без увольнения сотрудника.

    Это позволит «Барсе» сэкономить на зарплатах рядовых работников, поскольку государство возьмет на себя выплату 70 процентов их окладов.

    Ранее сообщалось, что футболисты действующего чемпиона Испании согласились на урезание зарплат на 70% на время карантина.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2020 00:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1795

      neveldomha 7 апреля, 08:50

      Видать люто голодуют лишенцы.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75984
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru