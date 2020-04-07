ESPN: испанское правительство поможет «Барселоне» средствами из госбюджета

«Барселона» получит финансовую помощь из испанского государственного бюджета, утверждает ESPN.

По информации источника, каталонский клуб станет участником программы ERTE, которая позволяет приостановить трудовой контракт или сократить рабочий график без увольнения сотрудника.

Это позволит «Барсе» сэкономить на зарплатах рядовых работников, поскольку государство возьмет на себя выплату 70 процентов их окладов.

Ранее сообщалось, что футболисты действующего чемпиона Испании согласились на урезание зарплат на 70% на время карантина.