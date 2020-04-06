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    «Бавария» возобновила тренировки. Игроки занимались, соблюдая дистанцию

    «Бавария» объявила о возобновлении тренировок на базе клуба.

    Команда занималась малыми группами по три-четыре человека.

    При этом футболисты тренировались на расстоянии друг друга, соблюдая необходимую дистанцию.

    «Очень необычное чувство», – прокомментировал тренировочное занятие вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.

    • Чемпионат Германии официально приостановлен до 30 апреля.
    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге по итогам 25 туров.

    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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    06.04.2020 22:00
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