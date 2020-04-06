«Бавария» возобновила тренировки. Игроки занимались, соблюдая дистанцию

«Бавария» объявила о возобновлении тренировок на базе клуба.
Команда занималась малыми группами по три-четыре человека.
При этом футболисты тренировались на расстоянии друг друга, соблюдая необходимую дистанцию.
«Очень необычное чувство», – прокомментировал тренировочное занятие вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.
- Чемпионат Германии официально приостановлен до 30 апреля.
- «Бавария» лидирует в Бундеслиге по итогам 25 туров.
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Источник: Официальный твиттер «Баварии»