«Бавария» хочет выкупить Перишича, но не намерена платить 20 миллионов

В «Баварии» заинтересованы в выкупе полузащитника Ивана Перишича у «Интера», но не желают платить 20 миллионов евро. Немцы будут стремиться снизить стоимость выкупа, информирует Николо Скира.

Клубы уже находятся в переговорах, ищут компромисс. За аренду Перишича «Бавария» заплатила 5 миллионов евро.