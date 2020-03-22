Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бавария» хочет выкупить Перишича, но не намерена платить 20 миллионов

«Бавария» хочет выкупить Перишича, но не намерена платить 20 миллионов

22 марта 2020, 09:50
1

В «Баварии» заинтересованы в выкупе полузащитника Ивана Перишича у «Интера», но не желают платить 20 миллионов евро. Немцы будут стремиться снизить стоимость выкупа, информирует Николо Скира.

Клубы уже находятся в переговорах, ищут компромисс. За аренду Перишича «Бавария» заплатила 5 миллионов евро.

  • В сезоне Бундеслиги Перишич провел 15 матчей, забил четыре гола, сделал столько же результативных пасов.
  • Сейчас игрок травмирован.
  • Рыночная стоимость Перишича – 22 миллиона евро.

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Германия. Бундеслига Италия. Серия А Бавария Интер Перишич Иван
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Play
1584976637
Мне кажется, или вы одни и те же новости постите по три раза?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+