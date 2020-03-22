«Бавария» хочет выкупить Перишича, но не намерена платить 20 миллионов

В «Баварии» заинтересованы в выкупе полузащитника Ивана Перишича у «Интера», но не желают платить 20 миллионов евро. Немцы будут стремиться снизить стоимость выкупа, информирует Николо Скира.
Клубы уже находятся в переговорах, ищут компромисс. За аренду Перишича «Бавария» заплатила 5 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги Перишич провел 15 матчей, забил четыре гола, сделал столько же результативных пасов.
- Сейчас игрок травмирован.
- Рыночная стоимость Перишича – 22 миллиона евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.