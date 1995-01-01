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    «Бавария» хочет выкупить Перишича, но не намерена платить 20 миллионов

    В «Баварии» заинтересованы в выкупе полузащитника Ивана Перишича у «Интера», но не желают платить 20 миллионов евро. Немцы будут стремиться снизить стоимость выкупа, информирует Николо Скира.

    Клубы уже находятся в переговорах, ищут компромисс. За аренду Перишича «Бавария» заплатила 5 миллионов евро.

    • В сезоне Бундеслиги Перишич провел 15 матчей, забил четыре гола, сделал столько же результативных пасов.
    • Сейчас игрок травмирован.
    • Рыночная стоимость Перишича – 22 миллиона евро.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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