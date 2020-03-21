Левандовски подтвердил, что Роналду звал его в «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что Криштиану Роналду действительно приглашал его в «Реал», когда еще выступал за мадридский клуб.

«Звал ли меня Роналду в «Реал»? Да. Конечно, вы можете перейти в другие топ-клубы из Испании или любой другой страны. Но для меня это никогда не было приоритетом. Где бы я ни играл, у меня получалось достигать своего максимального уровня», – сказал поляк.