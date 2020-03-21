Левандовски подтвердил, что Роналду звал его в «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что Криштиану Роналду действительно приглашал его в «Реал», когда еще выступал за мадридский клуб.
«Звал ли меня Роналду в «Реал»? Да. Конечно, вы можете перейти в другие топ-клубы из Испании или любой другой страны. Но для меня это никогда не было приоритетом. Где бы я ни играл, у меня получалось достигать своего максимального уровня», – сказал поляк.
- По информации AS, Роналду разговаривал с Левандовски о переходе в апреле 2017 года.
- В текущем сезоне 31-летний форвард провел за «Баварию» 33 матча, забил 39 голов и сделал пять ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
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