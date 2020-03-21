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Левандовски подтвердил, что Роналду звал его в «Реал»

21 марта 2020, 08:55
4

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что Криштиану Роналду действительно приглашал его в «Реал», когда еще выступал за мадридский клуб.

«Звал ли меня Роналду в «Реал»? Да. Конечно, вы можете перейти в другие топ-клубы из Испании или любой другой страны. Но для меня это никогда не было приоритетом. Где бы я ни играл, у меня получалось достигать своего максимального уровня», – сказал поляк.

  • По информации AS, Роналду разговаривал с Левандовски о переходе в апреле 2017 года.
  • В текущем сезоне 31-летний форвард провел за «Баварию» 33 матча, забил 39 голов и сделал пять ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Реал Роналду Криштиану Левандовски Роберт
Комментарии (4)
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кто там
1584775637
>Где бы я ни играл, у меня получалось достигать своего максимального уровня», – сказал поляк. Клоун. Это где? В Польше и в одном из лучших и лучшем клубе Германии? Мда уж.. просто зассал.
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Proker
1584775733
Зассал так зассал, нужно было переходит в Реал
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portero
1584799973
Нафига козе баян, в Баварии полегче...
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zigbert
1584816343
Значит не судьба. В Баварии у него сейчас все идет отлично.
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