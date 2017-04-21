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    Левандовски подтвердил, что Роналду звал его в «Реал»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что Криштиану Роналду действительно приглашал его в «Реал», когда еще выступал за мадридский клуб.

    «Звал ли меня Роналду в «Реал»? Да. Конечно, вы можете перейти в другие топ-клубы из Испании или любой другой страны. Но для меня это никогда не было приоритетом. Где бы я ни играл, у меня получалось достигать своего максимального уровня», – сказал поляк.

    • По информации AS, Роналду разговаривал с Левандовски о переходе в апреле 2017 года.
    • В текущем сезоне 31-летний форвард провел за «Баварию» 33 матча, забил 39 голов и сделал пять ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +294

      Proker 1 час назад

      Зассал так зассал, нужно было переходит в Реал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +353

      кто там 1 час назад

      >Где бы я ни играл, у меня получалось достигать своего максимального уровня», – сказал поляк.

      Клоун. Это где? В Польше и в одном из лучших и лучшем клубе Германии? Мда уж.. просто зассал.

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