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Сотрудники спецслужб приехали в офис «Енисея»

12 февраля 2020, 10:42
4

Сотрудники спецслужб приехали в офис «Енисея». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В настоящий момент следователи изучают контракты игроков, которые были заключены при прошлом руководстве.

«Один из важных моментов – на каком основании с середины 2018 года у футболистов в контрактах стали появляться дополнительные соглашения с «золотыми парашютами», – сообщает источник.

  • «Енисей» в прошлом сезоне выступал в РПЛ, но вылетел из турнира.
  • На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Россия. ФНЛ Енисей
Комментарии (4)
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sir_Alex
1581497978
телеграм-канал «Мутко против» – смешно!
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klim2m
1581499296
А к нашим нефтяникам и газовикам слабо в офис заглянуть, на счет маленьких таких парашютиков))
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Hektor 84
1581542103
Искали багаж Аленичева?
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portero
1581832438
ну изобразили деятельность бурную, 99% таких наездов заканчивается ничем, кто то с кем то поделится и всем участникам , становится хорошо..
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