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    Сотрудники спецслужб приехали в офис «Енисея»

    Сотрудники спецслужб приехали в офис «Енисея». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    В настоящий момент следователи изучают контракты игроков, которые были заключены при прошлом руководстве.

    «Один из важных моментов – на каком основании с середины 2018 года у футболистов в контрактах стали появляться дополнительные соглашения с «золотыми парашютами», – сообщает источник.

    • «Енисей» в прошлом сезоне выступал в РПЛ, но вылетел из турнира.
    • На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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