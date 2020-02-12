Сотрудники спецслужб приехали в офис «Енисея». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В настоящий момент следователи изучают контракты игроков, которые были заключены при прошлом руководстве.

«Один из важных моментов – на каком основании с середины 2018 года у футболистов в контрактах стали появляться дополнительные соглашения с «золотыми парашютами», – сообщает источник.