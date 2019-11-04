Мы временно отключили минусование на сайте

Редакция «Бомбардира» получила от вас несколько жалоб по работе минусов на сайте. Мы услышали ваши жалобы и теперь занимаемся этим вопросом.

Сообщаем: сейчас мы чиним их, поэтому они временно отключены.

Просим отнестись с пониманием, а еще с позитивом к нам и друг к другу – плюсовать на сайте можно (и нужно!).