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    Мы временно отключили минусование на сайте

    Редакция «Бомбардира» получила от вас несколько жалоб по работе минусов на сайте. Мы услышали ваши жалобы и теперь занимаемся этим вопросом.

    Сообщаем: сейчас мы чиним их, поэтому они временно отключены.

    Просим отнестись с пониманием, а еще с позитивом к нам и друг к другу – плюсовать на сайте можно (и нужно!).

    Источник: «Бомбардир.ру»

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    Сегодня, 22:34
    Комментарии9
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      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч 2 минуты назад

      Да правильно все.Некоторые неадекваты типа ROSTOV SUPER минусуют со своих мультиаккаунтов других комментаторов.До ста минусов на коммент. Вот пример https://bombardir.ru/profile/369707 -- особенно страница 4,5 ....
      Себя же со своих мультиаккаунтов плюсуют нещадно ) .Вот тут --
      https://bombardir.ru/profile/367297 ...Особенно стр. 7..... 04.11.2019 сей субъект сам себя 80 раз плюсанул.)))

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      Рейтинг: -26351

      пьяныйхоровод 7 минут назад

      А чё так вовремя ?

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      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч > пьяныйхоровод 1 минуту назад

      Лучше поздно, чем никогда )))

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      Рейтинг: +1136

      serhio80 10 минут назад

      Вы бы не минусы закрывали, а за клонов основу банили)

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      Рейтинг: +1344

      rash1959 28 минут назад

      А для большей пользы, и вовсе отключали бы некоторых НЕадекватов типа "борат" и "alarm". Подобные субъекты не приносят сайту ничего хорошего.

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      Рейтинг: +317

      Serega 68 > rash1959 26 минут назад

      друг лакмус нужен

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      Рейтинг: +201

      Proker > rash1959 5 минут назад

      Динарка тоже с этих кланов...

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      Рейтинг: +667

      talgatnurzhanov2006 30 минут назад

      Минус вам

      0
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      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч > talgatnurzhanov2006 16 секунд назад

      Почему ? Обоснуй.

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