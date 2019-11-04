Мы временно отключили минусование на сайте

Да правильно все.Некоторые неадекваты типа ROSTOV SUPER минусуют со своих мультиаккаунтов других комментаторов.До ста минусов на коммент. Вот пример https://bombardir.ru/profile/369707 -- особенно страница 4,5 ....
Себя же со своих мультиаккаунтов плюсуют нещадно ) .Вот тут --
https://bombardir.ru/profile/367297 ...Особенно стр. 7..... 04.11.2019 сей субъект сам себя 80 раз плюсанул.)))
Редакция «Бомбардира» получила от вас несколько жалоб по работе минусов на сайте. Мы услышали ваши жалобы и теперь занимаемся этим вопросом.
Сообщаем: сейчас мы чиним их, поэтому они временно отключены.
Просим отнестись с пониманием, а еще с позитивом к нам и друг к другу – плюсовать на сайте можно (и нужно!).