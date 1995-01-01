«Монако» проиграл три матча из последних четырех

В 1/8 финала Кубка Франции «Монако» проиграл дома «Сент-Этьену» (0:1). Это третье поражение команды в последних четырех матчах.

Всего при главном тренере Роберте Морено «Монако» провел шесть матчей: две победы (ни одной в Лиге 1), ничья, три поражения.