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    «Монако» проиграл три матча из последних четырех

    В 1/8 финала Кубка Франции «Монако» проиграл дома «Сент-Этьену» (0:1). Это третье поражение команды в последних четырех матчах.

    Всего при главном тренере Роберте Морено «Монако» провел шесть матчей: две победы (ни одной в Лиге 1), ничья, три поражения.

    • «Монако» в чемпионате Франции идет 13-м.
    • Для Морено это первый клуб в качестве главного тренера.
    • 1 февраля в рамках 22-го тура Лиги 1 «Монако» сыграет с «Нимом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13761

      bset 3 минуты назад

      Да уж, дилетанты у руля. Чем плох был Жардим, который уверенно вел команду к зоне еврокубков? А теперь снова борьба за выживание. Команда в кризисе не первый сезон. Кого же поставить? Опытного тренера, который знает, какие действия нужно предпринять, чтобы из крисиза выбраться? Да нет, давайте ноу нейма очередного поставим, который не будет закрывать слабые стороны команды, чтобы хоть как-то выправить ситуацию, а будет навязывать свое "я так вижу" и естественно будет терять очки.

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