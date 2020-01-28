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  • «Милан» сыграет с «Торино» в траурных повязках в память о Брайанте

«Милан» сыграет с «Торино» в траурных повязках в память о Брайанте

28 января 2020, 14:55

«Милан» договорился с Серией А о том, что в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Торино» красно-черные выйдут на поле в траурных повязках в память о погибшем экс-баскетболисте Коби Брайанте.

Кроме того, перед матчем состоится минута молчания, сообщается в твиттере миланцев.

  • Матч «Милан» – «Торино» состоится во вторник на стадионе «Сан-Сиро», начало встречи – в 22:45 мск.
  • Победитель пары попадет на «Ювентус» в полуфинале.
  • Брайант вместе со своей дочерью Джианной погиб в воскресенье в результате крушения личного вертолета.

«Нет слов, чтобы выразить наше потрясение». «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Брайнта

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Милана»
Италия. Кубок Италия. Серия А Милан Торино
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