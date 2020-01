«Милан» сыграет с «Торино» в траурных повязках в память о Брайанте

«Милан» договорился с Серией А о том, что в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Торино» красно-черные выйдут на поле в траурных повязках в память о погибшем экс-баскетболисте Коби Брайанте.

Кроме того, перед матчем состоится минута молчания, сообщается в твиттере миланцев.

«Нет слов, чтобы выразить наше потрясение». «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Брайнта

