«Милан» сыграет с «Торино» в траурных повязках в память о Брайанте

«Милан» договорился с Серией А о том, что в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Торино» красно-черные выйдут на поле в траурных повязках в память о погибшем экс-баскетболисте Коби Брайанте.
Кроме того, перед матчем состоится минута молчания, сообщается в твиттере миланцев.
- Матч «Милан» – «Торино» состоится во вторник на стадионе «Сан-Сиро», начало встречи – в 22:45 мск.
- Победитель пары попадет на «Ювентус» в полуфинале.
- Брайант вместе со своей дочерью Джианной погиб в воскресенье в результате крушения личного вертолета.
«Нет слов, чтобы выразить наше потрясение». «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Брайнта
In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu— AC Milan (@acmilan) 28 января 2020 г.