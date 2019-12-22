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    «Милан» сыграет с «Торино» в траурных повязках в память о Брайанте

    «Милан» договорился с Серией А о том, что в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Торино» красно-черные выйдут на поле в траурных повязках в память о погибшем экс-баскетболисте Коби Брайанте.

    Кроме того, перед матчем состоится минута молчания, сообщается в твиттере миланцев.

    • Матч «Милан» – «Торино» состоится во вторник на стадионе «Сан-Сиро», начало встречи – в 22:45 мск.
    • Победитель пары попадет на «Ювентус» в полуфинале.
    • Брайант вместе со своей дочерью Джианной погиб в воскресенье в результате крушения личного вертолета.

    «Нет слов, чтобы выразить наше потрясение». «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Брайнта

    Источник: твиттер «Милана»

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