«Нет слов, чтобы выразить наше потрясение». «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Брайнта

«Милан» выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Коби Брайанта. Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.
«Нет слов, чтобы выразить потрясение, когда мы услышали о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен и фаната «Милана» Коби Брайанта.
Тебя всегда будет не хватать, Коби», – говорится в твиттере миланцев.
- Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.
- В 2016 году он завершил карьеру.
- Брайант является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.
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Источник: Твиттер «Милана»