«Нет слов, чтобы выразить наше потрясение». «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Брайнта

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«Милан» выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Коби Брайанта. Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.
«Нет слов, чтобы выразить потрясение, когда мы услышали о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен и фаната «Милана» Коби Брайанта.
Тебя всегда будет не хватать, Коби», – говорится в твиттере миланцев.
- Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.
- В 2016 году он завершил карьеру.
- Брайант является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.
We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe pic.twitter.com/FOd365chEL— AC Milan (@acmilan) January 26, 2020