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    «Нет слов, чтобы выразить наше потрясение». «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Брайнта

    «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Коби Брайанта. Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.

    «Нет слов, чтобы выразить потрясение, когда мы услышали о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен и фаната «Милана» Коби Брайанта.

    Тебя всегда будет не хватать, Коби», – говорится в твиттере миланцев.

    • Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.
    • В 2016 году он завершил карьеру.
    • Брайант является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.

    Источник: Твиттер «Милана»

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    26.01.2020 23:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      daulet.voronov 10 минут назад

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      Рейтинг: +218

      Medved2468 36 минут назад

      Легенда спорта... Земля пухом...

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