Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нет слов, чтобы выразить наше потрясение». «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Брайнта

«Нет слов, чтобы выразить наше потрясение». «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Брайнта

26 января 2020, 23:16
2

«Милан» выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Коби Брайанта. Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.

«Нет слов, чтобы выразить потрясение, когда мы услышали о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен и фаната «Милана» Коби Брайанта.

Тебя всегда будет не хватать, Коби», – говорится в твиттере миланцев.

  • Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.
  • В 2016 году он завершил карьеру.
  • Брайант является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Милана»
Италия. Серия А Милан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Medved2468
1580070543
Легенда спорта... Земля пухом...
Ответить
Oldtrafford83
1580100558
Это п.и.з.д.е.ц,только вчера в 2К рубились за Лэйкерс образца 02-03 и тут такие новости,вечная память великой легенде((((((((((((((((((
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+