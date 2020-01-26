«Нет слов, чтобы выразить наше потрясение». «Милан» выразил соболезнования в связи со смертью Брайнта

«Милан» выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Коби Брайанта. Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» погиб сегодня в результате крушения вертолета.

«Нет слов, чтобы выразить потрясение, когда мы услышали о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен и фаната «Милана» Коби Брайанта.

Тебя всегда будет не хватать, Коби», – говорится в твиттере миланцев.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год.

В 2016 году он завершил карьеру.

Брайант является пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом.