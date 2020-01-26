Football Italia: игроки «Торино» плакали в раздевалке после разгрома от «Аталанты»

Футболисты «Торино» не сдержали слез в раздевалке после матча 21-го тура Серии А против «Аталанты», пишет Football Italia. Команда из Бергамо забила семь безответных голов.

В трех из шести последних матчей Серии А «Аталанта» забила не менее пяти голов. До «Торино» такое количество мячей пропускали «Милан» (5:0) и «Парма» (5:0).