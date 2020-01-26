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  • Football Italia: игроки «Торино» плакали в раздевалке после разгрома от «Аталанты»

Football Italia: игроки «Торино» плакали в раздевалке после разгрома от «Аталанты»

26 января 2020, 01:24
3

Футболисты «Торино» не сдержали слез в раздевалке после матча 21-го тура Серии А против «Аталанты», пишет Football Italia. Команда из Бергамо забила семь безответных голов.

В трех из шести последних матчей Серии А «Аталанта» забила не менее пяти голов. До «Торино» такое количество мячей пропускали «Милан» (5:0) и «Парма» (5:0).

  • В таблице «Аталанта» идет пятой .
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов команда встретится с «Валенсией».
  • Следующий соперник «Аталанты» по Серии А – «Дженоа» (2 февраля).

Источник: твиттер Football Italia
Италия. Серия А Торино Аталанта
Комментарии (3)
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ARSteven89
1580027674
Блин, я уже сформировал мнение об 1/8 финала Валенсия-Аталанта, что "летучие мыши" являются фаворитами, но исходя из последних результатов бергамасков, начинают закрадываться сомнения в проходе испанской команды в 1/4. Вообще, очень интересная пара.
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Ira7
1580049841
Ого
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