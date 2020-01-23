ВЭБ начал переговоры с инвесторами о продаже ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ собирается продать свой пакет акций футбольного клуба ЦСКА.
«Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях.
[Сделка] улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой.
Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение», – сообщил первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев, курирующий непрофильные активы госкорпорации.
- В декабре ВЭБ.РФ договорился о получении более 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов армейцев.
- Бывший владелец клуба Евгений Гинер остался на посту президента.
- В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице по итогам 19 туров.
Источник: «Спорт РБК»