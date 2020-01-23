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ВЭБ начал переговоры с инвесторами о продаже ЦСКА

23 января 2020, 06:49
38

Госкорпорация ВЭБ.РФ собирается продать свой пакет акций футбольного клуба ЦСКА.

«Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях.

[Сделка] улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой.

Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение», – сообщил первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев, курирующий непрофильные активы госкорпорации.

  • В декабре ВЭБ.РФ договорился о получении более 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов армейцев.
  • Бывший владелец клуба Евгений Гинер остался на посту президента.
  • В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице по итогам 19 туров.

Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (38)
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gor77
1579755848
В общем, без бутылки фиг разобраться! Прежде, чем что-то написать, пожалуйста, прочитайте по ссылке статью! Там есть много чего интересного: "Говоря об альтернативном варианте — банкротстве, зампред ВЭБа отметил, что «развивать футбольный клуб — дело очень специфичное и часто затратное», а «управлять профессиональным клубом в банкротстве — это очень большая авантюра», так как «при процедуре банкротства все игроки сразу же становятся свободными агентами и капитализация сразу падает до нуля». «Так что мы приняли ответственное решение помочь клубу и конвертировать долг в акции», — заключил он." "ВЭБ не будет вмешиваться в спортивный менеджмент. «Главный принцип в этой сделке — мы в ней не отвечаем за спорт, за спорт тут отвечает Гинер, отвечает тем, чем владеет», — подчеркнул Кузовлев. В управлении недвижимостью, то есть самим стадионом, примет участие институт развития «Дом.РФ», который курируется ВЭБом."
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vladimir-7
1579761194
Поживём, увидим, что получится дальше. А кому принадлежат ещё 25% акций, подтвердите?
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Spartak Piter
1579765266
Даже мне не хочется, что бы кони сгинули. Хотя в нашей стране все что угодно может быть.
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Lesha VV
1579765364
Прощай любимый клуб.
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Кузьмич на трибуне
1579767295
Видимо и впрямь всё очень плохо. Коль коняшки идут с молотка, как бы под нож не попали.
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Roman Armeec
1579779580
Что происходит может кто объяснить?
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Derzkiy1
1579779746
Мутная схема как всегда , но хуже клубу точно не будет !) У Гинера IQ высокое , что бы тупануть или не выгодно , что то сделать
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Hektor 84
1579779861
Нигер дальше продолжает отмывать бабло
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Hektor 84
1579779894
Гинер
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Кузьмич на трибуне
1579788863
«Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет." А что так можно было??? А мой кредит в банке, можно конвертировать в акции и выгодно продать?
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