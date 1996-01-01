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    Пентек может перейти из «Милана» в «Рому»

    Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек стал трансферной целью «Ромы».

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, поляк готов рассмотреть вариант с переходом в римский клуб, хотя его все устраивает в нынешнем клубе.

    Ранее 24-летний форвард отклонил предложения «Дженоа» и «Фиорентины».

    • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 17 матчей и забил четыре гола.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (50,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1634

      Бухбух 2 часа назад

      Ибра научит Пентека в футбол играть. Как Халк, в свое время, Дзюбу.

      0
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      Рейтинг: +745

      fan-man 3 часа назад

      Ваши, ваши, Пентек, я хоть и люблю Милан с его золотых лет, но ты, дружок явно сильнее этого клуба на данный момент. Нынешний Милан, к сожалению, это уровень условной Уфы, да простят меня уфимцы

      0
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      Рейтинг: +2252

      raritet > fan-man 1 час назад

      Ну что же так Уфу оскорблять, сравнивать ее с каким-то Миланом...

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      Рейтинг: +222

      Fetax > fan-man 4 минуты назад

      Настoлькo сильнее, чтo чуть ли не самый беспoлезный игрoк первoй пoлoвины сезoна) Хoтя если ты тoлькo прo нырки, тo да, спoру нет, в этoм пoльский дельфин силен.

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