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Пентек может перейти из «Милана» в «Рому»

31 декабря 2019, 13:47
6

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек стал трансферной целью «Ромы».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, поляк готов рассмотреть вариант с переходом в римский клуб, хотя его все устраивает в нынешнем клубе.

Ранее 24-летний форвард отклонил предложения «Дженоа» и «Фиорентины».

  • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 17 матчей и забил четыре гола.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
  • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (50,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Милан Рома Пентек Кшиштоф
Комментарии (6)
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Dr Metal
1577789368
Ваши, ваши, Пентек, я хоть и люблю Милан с его золотых лет, но ты, дружок явно сильнее этого клуба на данный момент. Нынешний Милан, к сожалению, это уровень условной Уфы, да простят меня уфимцы
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Бухбух
1577790641
Ибра научит Пентека в футбол играть. Как Халк, в свое время, Дзюбу.
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Rustam aka OkS
1577804445
Давай в Локо!Палыч научит тебя играть
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zigbert
1577806154
Его начало игры в Милане было просто потрясающим. И куда только все девалось? Справедливости ради надо отметить что и Милан нынче не тот.
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