Пентек может перейти из «Милана» в «Рому»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек стал трансферной целью «Ромы».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, поляк готов рассмотреть вариант с переходом в римский клуб, хотя его все устраивает в нынешнем клубе.

Ранее 24-летний форвард отклонил предложения «Дженоа» и «Фиорентины».