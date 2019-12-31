Пентек может перейти из «Милана» в «Рому»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек стал трансферной целью «Ромы».
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, поляк готов рассмотреть вариант с переходом в римский клуб, хотя его все устраивает в нынешнем клубе.
Ранее 24-летний форвард отклонил предложения «Дженоа» и «Фиорентины».
- В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 17 матчей и забил четыре гола.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (50,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.