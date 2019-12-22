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  • Bild: вратарь «Шальке» Нюбель бесплатно перейдет в «Баварию». В 2011 году мюнхенцы так же переманили Нойера

Bild: вратарь «Шальке» Нюбель бесплатно перейдет в «Баварию». В 2011 году мюнхенцы так же переманили Нойера

22 декабря 2019, 16:25
8

Вратарь «Шальке» Александр Нюбель покинет клуб по окончании сезона.

По информации источника, 23-летний голкипер отказался продлевать с «Шальке» контракт, который истекает летом 2020 года.

Отмечается, что Нюбель согласовал пятилетний контракт с «Баварией» и присоединиться к мюнхенцам на правах свободного агента.

  • Нюбель является капитаном «Шальке».
  • В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей в Бундеслиге, пропустив 18 голов.
  • В 2011 году таким же образом в «Баварию» перешел вратарь Мануэль Нойер.
  • На тот момент 25-летний капитан «Шальке» тоже отказался продлевать контракт с клубом и ушел в мюнхенский клуб бесплатно по окончании сезона.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Шальке-04 Бавария Нойер Мануэль Нюбель Александр
Комментарии (8)
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AHTUNGBOL
1577023755
Нойер уже не тот...
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Давид59
1577025773
Слово "переманили" может и верное, но это же работа, и никто Нойера не заставлял. Предложили хорошие деньги и он от них не отказался
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portero
1577025987
ну это админ ресурс и (договоренности темные) как и у нас и везде такое бывает.
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Viper for CSKA
1577032405
Вы откуда информацию берёте? За Нойера Бавария заплатила 30 миллионов евро.
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Skull_Boy
1577032846
Мюнхенская "Бавария" достигла соглашения с "Шальке" о трансфере голкипера сборной Германии по футболу Мануэля Нойера. По сведениям Bild, 25-летний голкипер обойдется минимум в €18 млн. Дополнительные €3 млн "Бавария" выплатит "Шальке", если Нойер в следующем сезоне поможет новому клубу в 23-й раз завоевать титул чемпиона Германии, а еще €4 млн — если баварцы выиграют Лигу чемпионов. И где тут бесплатно?
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Sella2020
1577034466
Я слишком красива, чтобы иметь совесть. Заходи!!! - http://kissa.vip
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BlackMurder
1577043864
Нойер стал ЧМ и обладателем лч, так что у этого вратаря тоже такое будущее или даже лучше, видно что ману после травмы сильно сдал, но все же он пока был есть и будет нашим кипером
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Бухбух
1577064848
Бавария в Германии - это как Зенит в России.
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