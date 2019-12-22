Bild: вратарь «Шальке» Нюбель бесплатно перейдет в «Баварию». В 2011 году мюнхенцы так же переманили Нойера

Вратарь «Шальке» Александр Нюбель покинет клуб по окончании сезона.

По информации источника, 23-летний голкипер отказался продлевать с «Шальке» контракт, который истекает летом 2020 года.

Отмечается, что Нюбель согласовал пятилетний контракт с «Баварией» и присоединиться к мюнхенцам на правах свободного агента.