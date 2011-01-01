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    Bild: вратарь «Шальке» Нюбель бесплатно перейдет в «Баварию». В 2011 году мюнхенцы так же переманили Нойера

    Вратарь «Шальке» Александр Нюбель покинет клуб по окончании сезона.

    По информации источника, 23-летний голкипер отказался продлевать с «Шальке» контракт, который истекает летом 2020 года.

    Отмечается, что Нюбель согласовал пятилетний контракт с «Баварией» и присоединиться к мюнхенцам на правах свободного агента.

    • Нюбель является капитаном «Шальке».
    • В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей в Бундеслиге, пропустив 18 голов.
    • В 2011 году таким же образом в «Баварию» перешел вратарь Мануэль Нойер.
    • На тот момент 25-летний капитан «Шальке» тоже отказался продлевать контракт с клубом и ушел в мюнхенский клуб бесплатно по окончании сезона.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36268

      portero 59 минут назад

      ну это админ ресурс и (договоренности темные) как и у нас и везде такое бывает.

      1
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      Рейтинг: +1286

      Давид59 1 час назад

      Слово "переманили" может и верное, но это же работа, и никто Нойера не заставлял. Предложили хорошие деньги и он от них не отказался

      -1
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      Рейтинг: +989

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Нойер уже не тот...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +166

      elessar arnor 2 часа назад

      Нойера по фифе знал тогда, а тут какой-та х е р, фамилию которого слышу впервые, напрасно бросил фифа

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