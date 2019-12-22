Bild: вратарь «Шальке» Нюбель бесплатно перейдет в «Баварию». В 2011 году мюнхенцы так же переманили Нойера

Вратарь «Шальке» Александр Нюбель покинет клуб по окончании сезона.
По информации источника, 23-летний голкипер отказался продлевать с «Шальке» контракт, который истекает летом 2020 года.
Отмечается, что Нюбель согласовал пятилетний контракт с «Баварией» и присоединиться к мюнхенцам на правах свободного агента.
- Нюбель является капитаном «Шальке».
- В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей в Бундеслиге, пропустив 18 голов.
- В 2011 году таким же образом в «Баварию» перешел вратарь Мануэль Нойер.
- На тот момент 25-летний капитан «Шальке» тоже отказался продлевать контракт с клубом и ушел в мюнхенский клуб бесплатно по окончании сезона.
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