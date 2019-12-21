АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» победил «Брайтон» и поднялся в зону еврокубков, «Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

Победа над «Брайтоном» позволила выходцу из Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» подняться в зону Лиги Европы. Единственный гол забил Оливер МакБарни.
В другой встрече «Ньюкасл» дома справился с «Кристал Пэлас». Победу команде Стива Брюса принес Мигель Альмирон.
Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур
Ньюкасл – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Альмирон, 83.
Астон Вилла – Саутгемптон – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Ингс, 21; 0:2 – Стивенс, 31; 0:3 – Ингс, 51; 1:3 – Грилиш, 75.
Гол: 0:1 – Родригес, 89.
Брайтон – Шеффилд Юнайтед – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – МакБарни, 23.
Норвич – Вулверхэмптон – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Кантвелл, 17; 1:1 – Саисс, 60; 1:2 – Хименес, 81.