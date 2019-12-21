Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» победил «Брайтон» и поднялся в зону еврокубков, «Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

    АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» победил «Брайтон» и поднялся в зону еврокубков, «Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас» и другие результаты

    Победа над «Брайтоном» позволила выходцу из Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» подняться в зону Лиги Европы. Единственный гол забил Оливер МакБарни.

    В другой встрече «Ньюкасл» дома справился с «Кристал Пэлас». Победу команде Стива Брюса принес Мигель Альмирон.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Ньюкасл – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Альмирон, 83.

    Астон Вилла – Саутгемптон – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ингс, 21; 0:2 – Стивенс, 31; 0:3 – Ингс, 51; 1:3 – Грилиш, 75.

    Борнмут – Бернли – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Родригес, 89.

    Брайтон – Шеффилд Юнайтед – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – МакБарни, 23.

    Норвич – Вулверхэмптон – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кантвелл, 17; 1:1 – Саисс, 60; 1:2 – Хименес, 81.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2019 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694987677
    numo593976
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+